Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü
Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.
Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak'taki evinde yalnız yaşayan H.B'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.
Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, H.B'nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçeli futbolcuya övgü!
- Saray yeni anayasa için kılıf buldu!
- 16 Temmuz devleti!
- Kar İstanbul'a ulaştı
- Saadet'ten İmamoğlu'na 'sert' eleştiri
- Erdoğan'a şehrin 'hediye' edilmesini istedi
- Kilise saldırganları yakalandı!
- Livaneli: Aradan 30 yıl geçti ama...
- CHP'de 'Çankaya' bildirisi
- Derede kadın cesedi bulundu: Yakınları cenazeyi almadı