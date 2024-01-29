Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 80 yaşındaki kadın hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 13:43
Kayseri'de karbonmonoksitten zehirlenen kadın öldü
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Zümrüt Mahallesi Oruç Sokak'taki evinde yalnız yaşayan H.B'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi.

Eve gelen polis ve sağlık ekipleri, H.B'nin sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlenerek yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna gönderildi.


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