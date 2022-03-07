İstanbul'un bazı ilçelerinde yarın 5 saatlik su kesintisi yapılacak

07 Mart 2022 Pazartesi, 10:30

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresince (İSKİ) Kağıthane Terfi Merkezi'nde gerçekleştirilecek bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle yarın 5 ilçenin bazı mahallelerine 5 saat su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, yarın saat 10.00 ile 15.00 arasında su verilmeyecek yerler şöyle:

"Kağıthane'de, Emniyetevler, Gültepe, Gürsel, Hamidiye, Harmantepe, Hürriyet, Mehmet Akif Ersoy, Merkez, Nurtepe, Ortabayır Seyrantepe, Sultan Selim, Şirintepe, Talatpaşa, Telsizler, Yahya Kemal, Yeşilce, Çağlayan ve Çeliktepe mahalleleri.

Eyüpsultan'da, Alibeyköy, Göktürk, Güzeltepe, Mimar Sinan ve Mithat Paşa mahalleleri.

Beyoğlu'nda, Bostan, Bülbül, Cihangir, Fetihtepe, Gümüşsuyu, Hacı Ahmet Halıcıoğlu, Hüseyinağa, Kaptanpaşa, Katip Mustafa Keçeci Piri, Kılıç Ali Paşa, Kocatepe, Kulaksız, Piri Paşa, Sütlüce, Çukur, Örnektepe ve Şehit Muhtar mahalleleri.

Beşiktaş'ta, Muradiye ve Vişnezade Mahalleleri.

Şişli'de, 19 Mayıs, Bozkurt, Cumhuriyet, Duatepe, Ergenekon, Feriköy, Fulya, Gülbahar, Halaskargazi, Halide Edip, Hürriyet, Kuştepe, Mecidiyeköy, Merkez, Meşrutiyet, Paşa, İnönü ve İzzetpaşa mahalleleri."