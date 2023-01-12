İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili: trafik yoğunluğu yüzde 76

Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 19:09

Güncelleme: 12 Ocak 2023 - 19:09

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nda başlayan yoğun sis Beykoz, Ümraniye ve Kavacık'ta da etkisini gösterdi.

Sisin etkili olduğu boğaz ve diğer bölgelerde görüş mesafesi düştü.

Bu arada İBB Trafik Haritası'na göre kent geneli trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.