İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili: trafik yoğunluğu yüzde 76

İstanbul'da bazı bölgelerde yoğun sis etkili olurken İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Trafik Haritası'na göre kentte trafik yoğunluğunun yüzde 76 olduğu görüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12 Ocak 2023 - 19:09
İstanbul'un bazı noktalarında sis etkili: trafik yoğunluğu yüzde 76
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Akşam saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nda başlayan yoğun sis Beykoz, Ümraniye ve Kavacık'ta da etkisini gösterdi.

Sisin etkili olduğu boğaz ve diğer bölgelerde görüş mesafesi düştü.

Bu arada İBB Trafik Haritası'na göre kent geneli trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

Kaynak: İBB Trafik Yoğunluk Haritası (https://uym.ibb.gov.tr/yharita6/)

İstanbul

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