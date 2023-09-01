İstanbul'un birçok ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak!

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında yarın elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe, mahalle ve sokakları internet sitesi üzerinden açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 16:38
İstanbul'un birçok ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak!
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., (BEDAŞ) İstanbul'da yarın (2 Eylül Cumartesi) elektrik kesintisi yapılacak ilçe, mahalle ve sokakları duyurdu.

Elektrik kesintisi yapılacak ilçe, mahalle ve sokaklar şu  şekilde:


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