İstanbul'un birçok ilçesinde yarın elektrik kesintisi yapılacak!
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında yarın elektrik kesintilerinin yapılacağı ilçe, mahalle ve sokakları internet sitesi üzerinden açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., (BEDAŞ) İstanbul'da yarın (2 Eylül Cumartesi) elektrik kesintisi yapılacak ilçe, mahalle ve sokakları duyurdu.
Elektrik kesintisi yapılacak ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde:
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