İstanbullular dikkat! BEDAŞ elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu
BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçe, mahalle ve sokakları açıkladı.
Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., (BEDAŞ) İstanbul'da 3 Haziran Cumartesi günü (yarın) planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak ilçe, mahalle ve sokakları duyurdu.
BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde:
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