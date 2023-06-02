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İstanbullular dikkat! BEDAŞ elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu

BEDAŞ, İstanbul'da planlı bakım çalışmaları kapsamında yarın elektrik kesintisi yapılacak ilçe, mahalle ve sokakları açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2023 - 17:34
İstanbullular dikkat! BEDAŞ elektrik kesintisi yapılacak ilçeleri duyurdu
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Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş., (BEDAŞ) İstanbul'da 3 Haziran Cumartesi günü (yarın) planlı bakım çalışmaları kapsamında elektrik kesintisi yapılacak ilçe, mahalle ve sokakları duyurdu.

BEDAŞ'ın açıkladığı ilçe, mahalle ve sokaklar şu şekilde:



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