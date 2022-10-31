İstanbul'un göbeğinde büyük tehlike!
İstanbul Şişli'de her gün on binlerce insanın kullandığı Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sokak'ta büyük risk... Türk Telekom'un internet kablolarının geçtiği hattın üzerindeki rögar kapağı kısmen çökmüş durumda. Günlerdir onarılmayan rögar kapağı bilhassa gece saatlerinde büyük tehlike arz ediyor.
İstanbul'un Şişli ilçesinin işlek mevkilerinden Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sokak'ta yurttaşların can güvenliğini tehdit eden bir sorun müdahale bekliyor.
Türk Telekom hatlarının geçtiği sokağın üzerindeki rögar kapağının kaldırımla bağlantısı koptu. Asfaltta oluşan boşluk bir alçı parçasıyla kapatılmaya çalışılırken, durum daha da tehlikeli bir hâl aldı.
Yurttaşlar yetkililere ihbarda bulunduklarını fakat sorunun günlerdir çözülmediğini söylüyor.
Bölgede çalışanlar havanın kararmasıyla kaldırımda yürüyenlerin yaralanmasına yol açabilecek rögar kapağının bir an önce onarılması için yetkililere çağrı yaptı.
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