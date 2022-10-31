İstanbul'un göbeğinde büyük tehlike!

31 Ekim 2022 Pazartesi, 15:58

İstanbul'un Şişli ilçesinin işlek mevkilerinden Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sokak'ta yurttaşların can güvenliğini tehdit eden bir sorun müdahale bekliyor.

Türk Telekom hatlarının geçtiği sokağın üzerindeki rögar kapağının kaldırımla bağlantısı koptu. Asfaltta oluşan boşluk bir alçı parçasıyla kapatılmaya çalışılırken, durum daha da tehlikeli bir hâl aldı.

Yurttaşlar yetkililere ihbarda bulunduklarını fakat sorunun günlerdir çözülmediğini söylüyor.

Bölgede çalışanlar havanın kararmasıyla kaldırımda yürüyenlerin yaralanmasına yol açabilecek rögar kapağının bir an önce onarılması için yetkililere çağrı yaptı.