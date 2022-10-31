Kartal'da motokuryenin tehlikeli yolculuğu: Anbean kaydedildi...

31 Ekim 2022 Pazartesi, 10:08

Uğur Mumcu Mahallesi, Şehit Aydın Çelik Caddesi'nde geçen cumartesi günü motosikletiyle transpalet taşıyan kurye görenleri şaşkına çevirdi.

HERKESİ TEHLİKEYE ATTI

Taşıdığı transpaletle trafikte bir araca çarpmaktan çok az farkla kurtaran motosiklet sürücüsü, kırmızı ışığa da aldırmadan yoluna devam etti. Trafik kurallarını hiçe sayan sürücü hem kendi canını hem de trafikteki sürücülerin canını tehlikeye attı.

Motokuryenin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.