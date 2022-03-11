İstanbul'un iki barajı yüzde 100'ü gördü

11 Mart 2022 Cuma, 09:42

İstanbul'da son haftalarda etkili olan yağmur ve kar yağışları barajlardaki doluluk oranına önemli katkı yaptı. Kentteki barajlardaki su oranı, son iki ayda yüzde 50 artış gösterdi.

Kar ve yağmur yağışlarından sonra İstanbul genelindeki barajlarda doluluk oranı yüzde 83,41 seviyesine çıktı. Kazandere ve Istrancalar barajlarındaki doluluk oranı yüzde 100’e; Elmalı, Darlık, Pabuçdere barajlarında ise yüzde 90 seviyesinin üzerine çıktı.

İSKİ’nin verilerine göre İstanbul’daki barajların doluluk oranı şöyle:

Alibeyköy: Yüzde 81,1

Büyükçekmece: Yüzde 75,84

Darlık: Yüzde 92,02

Elmalı: Yüzde 94,04

Istrancalar: Yüzde 100

Kazandere: Yüzde 100

Ömerli: Yüzde 90,3

Pabuçdere: Yüzde 91,35

Sazlıdere: Yüzde 55,94

Terkos: Yüzde 80,25