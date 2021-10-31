İstanbul'un kaptanı: “Deniz taksi İstanbul’a farklı bir soluk getirecek”

31 Ekim 2021 Pazar, 01:12

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "24 Eylül Dünya Denizcilik Günü"nde, toplamda 50 tane üretilecek olan yeni nesil deniz taksilerinden 8’ini suya indirdi. Bugün suya indirilen taksiler ekim ayında hizmete girecek. 10 yolcu kapasiteli deniz taksiler, bir uygulama ile ilk etapta 98 iskeleden çağrılabilecek. İleride paylaşımlı kullanım özelliği de eklenerek, "taksi dolmuş" gibi hizmet vermeye de başlayacak. Taksiler, ayrıca iskeleden bağımsız olarak, yanaşabilecekleri her yere çağrılabilecek. Deniz taksilerde, taksimetre modeli ile sabit bir açılış ücreti olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende yaptığı konuşmada "Bizim, bu hizmet tutkumuz büyük. Bu hizmet tutkumuzun önünde, hiçbir şey duramaz. Ne derlerse desinler; biz, İstanbul'a hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

İmamoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Haliç'iyle Marmara'sıyla çok önemli bir Coğrafyadayız. Karadeniz’iyle, denizle iç içe bir ülkenin evlatlarıyız. Ulaşım alanında da denizlerimizde faydalanma noktasında ciddi adımlar atmalı ve denizin payını en üst seviyeye taşımalıyız. Hani bu konuda iyi durumda mıyız? Ne yazık ki iyi durumda değiliz. Özellikle insan taşınması, yolcu taşınması hususunda iyi durumda değiliz. Hem şehrimiz adına hem ülkemiz adına ciddi adımlar atmalıyız. Daha fazla faydalanmalı ve denizin payını mutlaka yukarılara taşımalıyız. Deniz Taksi de aslında bu amaçla İstanbul'a hem nitelik, kalite hem de hızlı ulaşım açısından farklı bir soluk getirecek."

İmamoğlu devamında, "Bu detayı, mutlaka ve mutlaka bütün İstanbullunun, bütün Türkiye'nin duyması lazım. Çünkü bu tersane, göreve geldiğimizde bomboş, terk edilmiş bir alandı. Buradaki ustalar, çalışanlar öyle kolay yetişen insanlar değil. Yani gerçekten işlerinin erbabı ve işini iyi yapan insanlar. Bu insanların geldiğimizde iş üretmedikleri için yüzlerindeki hüznü görmüş bir belediye başkanıyım. Bu manada buradaki ekibimiz en üst seviyede süreci ele aldı ve arkadaşlarımıza, o kabiliyetli arkadaşlarımıza tekrar üretebilme fırsatını onlara tanımış olduk" dedi.

"SABİT BİR AÇILIŞ ÜCRETİ OLACAK"

Deniz taksi ağını genişletmeyi amaçladıklarını belirten İmamoğlu, "Taksilerimizin yüksek hıza çıkabilme ve engelli vatandaşlarımızın kolayca inip binebilmesini sağlayacak rampa özelliği var. Bütün vatandaşlarımızın kolayca bineceği bir imkan sağlıyor. Taksimetre modeliyle sabit bir açılış ücreti olacak. Belirli bir mil açıldıktan sonra, mil başına ücret ödenecek. Araçlarımız, düşük yakıt tüketimiyle ilgili getirdiği avantajlar ve ulaşılabilir fiyatlarla İstanbulluların hizmetine sunulacak. Farklı deniz taksi ruhsatlarını tek bir sistemde toplayıp, özel katılımcılar ve özel bir uygulamayla pratik ödeme sistemlerinin devreye girdiğini göreceksiniz" diye konuştu.

DEDETAŞ: “BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRMENİN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ”

Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş "1455’ten bu yana nice kadırga, kalyon, buharlı yolcu gemileri, arabalı vapur, hâlâ seferde olan vapurlarımız gibi pek çok ilk üretimi gerçekleştirmiş olan Haliç Tersanemizde, bugün bir ilki daha gerçekleştirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Dedetaş "Bugün 8 adedini denize indirdiğimiz deniz taksilerimiz yıl sonunda 45, 2022 ilk çeyreğinde ise 50 sayısına ulaşacak. Tekne üretim malzemeleri dahil, tüm ihtiyaçların satın alma süreçleri şirketimiz tarafından yapıldı. Bu sayede ana ekipmanlarda yüzde 23’lük (1.5 milyon euro) pazarlık performansı sağlayarak, aldığımız ekipmanlarda en yakın tedarikçi ile yüzde 17.5’luk (850 bin euro) fark yakaladık. Şirketimizin pazarlık gücünü, ilk yerli ve milli deniz taksi üretiminde bu şekilde göstermiş olduk. Dışarıdan hazır tasarım alarak başka bir tersanede üretim yaptırmak yerine süreci bünyemizde yürütmemizin tekne başına kazancı, 70 bin euro. Bu da bu projenin toplam bütçesinde 3.5 milyon euro tasarruf anlamına geliyor. Kapanma noktasında iken devir aldığımız Haliç Tersanesinde bugün denizci vizyonumuzun en önemli göstergelerinden birine şahitlik ediyoruz” dedi.

İLK MÜŞTERİ İMAMOĞLU OLDU

Projede emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten Dedetaş, sözlerini, “Pruvamız neta, rüzgarımız kolayına olsun” şeklinde tamamladı. Konuşmaların ardından, İmamoğlu ve Dedetaş, “Kırlangıç” isimli Deniz Taksi’nin ilk müşterileri oldu. Haliç Tersanesi’nden İBB İletişim Koordinatörlüğü’nün bulunduğu iskeleye kadar yolculuk yapan ikili, keyifli bir İstanbul turu attı.

50 TAKSİNİN 5’İ HİBRİT OLACAK

Haliç Tersanesi’nde, tamamen yerli olanaklarla üretilen toplam 50 deniz taksinin 5’i ‘hibrit sevk sistemli’ olacak. Bugün suya indirilen 8 taksi, ekim ayında hizmete girecek. Yıl sonuna kadar 45 deniz taksinin üretimi gerçekleştirilecek. Hibrit sistemli deniz taksilerin üretimi ise, 2022 yılı Şubat ayında tamamlanacak. 10 yolcu kapasiteli deniz taksiler, bir uygulama ile ilk etapta 98 iskeleden çağrılabilecek. İleride paylaşımlı kullanım özelliği de eklenerek ‘Taksi Dolmuş’ gibi hizmet vermeye de başlayacak. Taksiler, ayrıca iskeleden bağımsız olarak, yanaşabilecekleri her yere çağrılabilecek. Deniz taksiler, yüksek hıza çıkabilme, baştan yanaşma özelliği ile her yere rahatlıkla yanaşabiliyor. Ayrıca engelli rampası sayesinde fiziksel engelli yolcuların rahatlıkla kullanabileceği bir şekilde tasarlandı. Deniz taksilerde, taksimetre modeli ile sabit bir açılış ücreti olacak. Belirli bir mil aşıldıktan sonra, mil başına ücret eklenecek.

İMAMOĞLU: İBB İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BAŞARIYOR

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Bugün denize indirdiğimiz bu deniz taksiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine deniz vasıtası üretimine dönük belki de onlarca yıl sonra ilk adım" dedi.

İmamoğlu, "Yani ilk defa böyle bir şeyi başarıyor.Bu gurur verici bir şey.Bu bir ekip işi. Ekibin katma değer yaratma, kendi üretim becerisini ortaya koyabilme kararlılığı, başka hiçbir niyet ortaya koymaksızın, tümden 16 milyon İstanbullunun kazanmasına dönük bir hamlesi. O bakımdan bugün gerçekten çok gurur duyuyorum" ifadelerine yer verdi.

“ İBB İLK DEFA BÖYLE BİR ŞEY BAŞARIYOR”

İmamoğlu ilk adım sözleriyle duyurdu:

"Şu anda gurur verici bir tabloyla karşı karşıyayız. Bugün denize indirdiğimiz bu deniz taksiler, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kendisine deniz vasıtası üretimine dönük belki de onlarca yıl sonra ilk adımı. Yani ilk defa böyle bir şeyi başarıyor. Bu gurur verici bir şey. Bu bir ekip işi. Ekibin katma değer yaratma, kendi üretim becerisini ortaya koyabilme kararlılığı, başka hiçbir niyet ortaya koymaksızın, tümden 16 milyon İstanbullunun kazanmasına dönük bir hamlesi. O bakımdan bugün gerçekten çok gurur duyuyorum."



TOPLAM 50 TAKSİ

İlk sekizi hizmete alındı. Yıl sonunda 45 dizel, şubat ayında ise beş hibrit model kullanıma girecek.

MOBİL ÇAĞRI YAPILIYOR

İlk etapta 98 iskelede hizmet veren taksiler, mobil uygulama ile çağrılıyor. Altı ay sonra dolmuş taksi modeline geçilecek.

TASARIM DEDETAŞ’A AİT

İBB Şehir Hatları AŞ Genel Müdürü Sinem Dedetaş tarafından özel olarak tasarlandı. Tüm mühendislik işleri de Haliç Tersanesi'nde gerçekleştirildi.

İSKELE BAĞIMLILIĞI BİTECEK

Her yere yanaşabilen tasarımı ile iskeleler dışında da hizmet verebilecek.