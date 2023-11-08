İstanbul'un o ilçesinde ücretsiz ring seferleri başlatıldı

Yayınlanma: 08.11.2023 - 18:00

Güncelleme: 08.11.2023 - 18:00

Sultangazi Belediyesi’ne, Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine, Sultangazi Kaymakamlığına, Nüfus Müdürlüğüne, Tapu Müdürlüğüne, İŞKUR ve Emniyet Müdürlüğüne ulaşımını kolaylaştırmak için ücretsiz ring seferleri başlatıldı. 7 ayrı güzergahtan hareket edecek otobüsler, sabah 09.00’dan akşam 16.00’a saat başı yolcu taşıyor.

'SIK GİDİLEN YERLERE TAŞIYORUZ'

Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, “İlçe sakinlerimizin daha güzel şartlarda yaşaması için sosyal yaşamı kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda düzenlediğimiz ücretsiz ring seferlerimizle 7 ayrı güzergahtan saat başı kalkacak olan otobüslerimiz, komşularımızı hastane, belediye hizmet binaları gibi sık gidilen yerlere taşıyor. Komşularımıza hayırlı olsun” diye konuştu.