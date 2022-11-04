İstasyondan benzin alıp yakmışlar: Yanmış otomobildeki 2 cesetle ilgili 3 kişi tutuklandı
Afyonkarahisar'da yanmış otomobilde Gürsel Coşkun (51) ile Ramazan Tezcan'a (28) ait olduğu değerlendirilen tanınmaz haldeki cesetlere ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesine bağlı Özburun beldesinde hayvancılık yapan Mikail Coşkun, 1 Kasım sabahı yol kenarında yanmış bir otomobil gördü. Tamamen yanan aracın babası Gürsel Coşkun'a ait olduğunu fark eden Mikail Coşkun, ön koltukta 2 kişinin yanmış bedeniyle karşılaştı.
İhbarla gelen ekipler, bölgede inceleme yaptı. Tanınmaz cesetlerin Gürsel Coşkun ile hayvancılık yapan Ramazan Tezcan'a ait olabileceği değerlendirildi. Cesetlerin yanında ayrıca Coşkun ile Tezcan'a ait olabileceği tahmin edilen cep telefonları bulundu. Cesetler, kimlik tespiti ve otopsi için Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.
İSTASYONDAN BİDONLA AKARYAKIT ALMIŞ
Bölgede 9 boş kovan bulan ekipler, Gürsel Coşkun ile Ramazan Tezcan'ın cep telefonlarının HTS kayıtlarını inceledi. Coşkun ve Tezcan'ın, en son miras nedeniyle sorun yaşadıkları öne sürülen akrabaları G.C., İ.C. ve B.İ. ile görüştükleri tespit edildi. Jandarma 3 şüpheliyi gözaltına aldı.
Bu arada, cesetlerin tamamen yandığı, geriye sadece kemik parçalarının kaldığı ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Olaya ilişkin soruşturmayı sürdüren ekipler çevredeki güvenlik kameralarını inceledi. Jandarma, şüphelilerden birinin olay yerine yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki bir istasyondan bidonla akaryakıt aldığını belirledi. 3 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.
İTİRAF ETTİLER
Cinayeti itiraf ettikleri öğrenilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince "canavarca hisle tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.
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