İYİ Partili ismin şüpheli ölümü!

Samsun'da İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi 44 yaşındaki Serkan Lay'ın evinde tabancayla kendini vurduğu öne sürüldü. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Lay, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

cumhuriyet.com.tr
01 Ekim 2022 Cumartesi, 09:42
İYİ Partili ismin şüpheli ölümü!
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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesinin Çayleyik Mahallesi'nde akşam saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İYİ Parti Yönetim Kurulu üyesi Serkan Lay'ın(44) evinde tabancayla kendini vurduğu iddia edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Lay ambulansla özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Serkan Lay hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


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