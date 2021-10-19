İşte akaryakıtta ÖTV detayları

19 Ekim 2021 Salı, 17:05

2022 merkezi bütçesi teklifi TBMM’ye sunuldu. Kimin ne kadar vergi ödeyeceği hemen hemen netleşti. 2022 yılında akaryakıt fiyatlarından alınacak ÖTV oranı belli oldu. Akaryakıt ÖTV’sinde önümüzdeki yıl yüzde 1.2’lik oranda gelir artışı öngörülüyor. Bu yılki bütçe tahmine göre akaryakıtta ÖTV kaybının 44,7 milyar liraya ulaşacak.

Meclis’e sunulan 2022 bütçe teklifinin ayrıntıları ortaya çıkmaya başlıyor. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberine göre, devletin vergilerden yıl sonuna kadar 1 trilyon 197.7 milyar lira gelir elde etmesi bekleniyor.

Bütçede vergi gelirleri arasında yer alan akaryakıt ÖTV’si önümüzdeki yılda devam edecek. Eşel Mobil Sistemi’nin uygulandığı akaryakıtta gelecek yıl bir artış yapılmayarak eşel mobil sistemine devam edileceği görülüyor.

AKARYAKITTA ÖTV KAYBI 44.7 MİLYAR LİRA

Devletin 2020 yılında akaryakıt satışlarından 69.8 milyar lira ÖTV geliri elde ederken, 2021 yılsonunda 76.5 milyar lira gelir öngörülmüştü. Ancak 2021 yılında akaryakıttan alınan ÖTV gelirleri 31.8 milyar lira olarak revize edildi. Buna göre, akaryakıttan alınan ÖTV’de bu yıl 2020 yılındaki gelirlere göre 38 milyar lira, 2021 bütçesinde öngörülen tutara göre de 44.7 milyar lira kayıp görünüyor. Başka bir ifadeyle akaryakıttaki fiyat artışlarının tüketiciye daha az yansıması için bu yıl vazgeçilen vergi tutarı 45 milyar liraya yaklaşacak.

AKARYAKITTA ÖTV KAYBINI MOTORLU TAŞITLAR TELAFİ ETTİ

Akaryakıttaki ÖTV kaybının bir kısmını motorlu taşıtlardan alınan ÖTV geliri telafi etti. Motorlu taşıtlar ÖTV’sinden bu yıl 39.8 milyar lira gelir öngörülürken, yılsonu gerçekleşme beklentisi 63.7 milyar lira olarak revize edildi. Gelecek yıl da yüzde 13.7 artışla 72.4 milyar lira gelir bekleniyor.