İşte 'AKP Türkiye'si... Emekli yurttaşın sözleri yürekleri sızlattı: 'Koronadan ölmedik, açlıktan öleceğiz!'

CHP'nin, partinin Silivri’de tutuklu bulunan cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talebiyle düzenlenen mitinglerinin 107’ncisi yarın Karabük’te yapılacak.

Miting öncesinde Karabüklü yurttaşlar sıkıntılarını dile getirdi.

"22 BİN LİRAYLA BİR EMEKLİNİN GEÇİNME ŞANSI YOK"

Esnaf Turgut Kiraz, 44 yıldır çalıştığını, esnafın durumunun geçmişe kıyasla çok kötü olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Şu anda anca karın doyurabiliyoruz. Birikim yapma şansımız yok. Şu anda devletin vermiş olduğu emekli maaşı yetersiz. Bundan şikayetçiyiz. Çünkü 22 bin lirayla bir emeklinin geçinme şansı yok. Hele ki geçmişte, gençliğinde yatırım yapmadıysa, bugüne de yatırımsız geldiyse Allah yardımcısı olsun. Karabük’te kiralar semtine göre değişiyor. 10 bin liradan başlıyor, 25 bin liraya kadar çıkıyor. Emeklinin böyle bir kirada oturma şansı da yok.”

“EMEKLİ GEÇİNMEK İÇİN MUCİZE YARATACAK”

Türkiye'deki ekonominin çok durgun olduğunu söyleyen bir başka emekli esnaf, “Sadece emekli maaşımıza kalsak geçinemiyoruz. Geçinmek için mucize yaratacak. Geçinmesi çok zor. Ek iş yapacak. Ek iş yaptığı zaman devlet bazı engellemeler de yapıyor. Şu anda bence emekli maaşıyla 15 gün geçinemez bir insan” dedi.

“ET ALMA ŞANSIMIZ YOK”

Bir başka emekli 20 bin lira maaş aldığını aktararak, “Geçinebiliyor musunuz?" sorusuna, “Geçinmek mümkün mü? Geçinme şansımız yok. Bir tane emekli geçinemez bu maaşla. 15-20 senede bir et alıyoruz. Et alma şansımız yok. Domates 130 lira, salatalık 60-70 lira. Fiyatlar çok pahalı. Ekonominin düzelmesi için büyüklerimizin düşünmesi lazım” yanıtını verdi.

“KORONADAN ÖLMEDİK, AÇLIKTAN ÖLECEĞİZ”

Emekli maaşının 20 bin lira olduğunu kaydeden bir yurttaş da şunları söyledi:

“Uğraşarak geçiniyoruz zorla. Parası olan geçiniyor, parası olmayan sefil. 100 bin lira alana da bir çay aynı, 20 bin lira alana da aynı. Zenginler yiyip geçiniyor, fakirler bakıp geçiyor. Ben anca kendi uğraşımı bilirim. İki dizim ameliyatlı hala daha uğraşıyorum geçinmek için. İnek bakıyorum. Adalet olması lazım. Herkese bir bakılması lazım. Toklar hiç açın halinden anlamıyor. Kendi karnı doyuyor ya… Lokantalar insan dolu. Ben neden giremiyorum? Zam üstüne zam. Benzine zam geldi. Artık inek bakamaz hale geldik. Yine kendi yağımızla kavruluyorduk. Yeme zam, her şeye zam, mazota zam…

Ne olacak bilmiyorum. Koronadan ölmedik, herhalde açlıktan öleceğiz. Dayanabildiğim kadarıyla geçinmek için devam edeceğim. Çocuklarım kendini zor geçindiriyor. Kime, ne diyeyim? 15 lira bir ekmek, torunumuza bir simit alamaz hale geldik. Torunuma bir çikolata alamıyorum evime giderken. Ne bu zam zam zam? Bir çikolata 50 lira, 100 lira. Utanıyorum eve gidince çocuklarımın eline bir şey veremeyince.”

“İDARECİLERDE VİCDAN KALMAMIŞ”

Bir başka emekli de 23 bin lira maaş aldığını dile getirerek, “Çocukların yardımlarıyla geçiniyoruz. Et mi? Kurban yaklaşıyor, o zaman göreceğiz eti. Başka nasıl alacaksın et? Bin lira kıymanın kilosu. Ay başında 250 gram falan almaya çalışıyoruz. Pazarda meyve-sebzeyi önceden kilo kilo alırdık, şimdi tane tane alıyoruz. Allahtan babadan kalma evim var. İdarecilerde vicdan kalmamış. Vicdanları sızlamıyor. Kendileri saraylarda yaşıyor. Milleti düşünmüyorlar. Türk milletinden koptular. Bizim milleti artık köle gibi görmeye başladılar. Hemen erken seçim olmalı. Seçim de olsa ben güvenmiyorum. Milletin burasına geldi" dedi.

Bir başka emekli yurttaş, emekli maaşının az olduğunu belirterek, “AK Parti’nin en büyük hatalarından birisi bu. Düzeltir mi düzeltmez mi kendi bilir. 35 bin lirayı geçmesi lazım emekli maaşının” diye konuştu.

“ÇALIŞACAK İŞ OLSA BEN DE ÇALIŞIRIM”

Maaşının 35 bin lira olduğunu belirten bir emekli ise “Pazarda meyve-sebze fiyatları uçmuş gitmiş. Akşama doğru gidiyoruz. Akşamüzeri indirimli oluyor artık, onlardan alıyoruz. Torunlara her zaman harçlık veremiyoruz. Çalışacak iş olsa ben de çalışırım ama artık çalışsak de ne yapacağız yaşlandık, gücümüz yetmiyor" dedi.