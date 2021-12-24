İşte AKP'lilerin arpalığa çevirdiği TCDD ve Türk Telekom gerçeği

24 Aralık 2021 Cuma, 10:29

Milyonlarca yurttaş işsizlikle boğuşup asgari ücretle geçinmeye çalışırken bürokraside çift hatta üç maaş keyfi sürülüyor. 19 yıldır iktidarda olan AKP ve onun bürokratları ise servetlerine servet katmaya devam ederken usulsüzlükler her alana yayılıyor. Son olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin Türk Telekom’un yönetim kurulu üyesi olduğu ortaya çıkmıştı. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Nebati'nin ilk çift maaşlı bakan olmasını ve Sayıştay'ın TCDD'ye ait raporunda ortaya çıkan usulsüz atamalarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yavuzyılmaz, AKP'li bürokratların birden çok yerden devasa tutarda maaş,prim, ikramiye, huzur hakkı almaya ve zenginleşmeye devam ettiğine dikkat çekti. Bu bürokratlardan birinin ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati olduğunu söyleyen Yavuz Yılmaz, "Nebati, bakanlık görevinin yanında aynı zamanda özel bir GSM operatörü olan Türk Telekom'un yönetim kurulu üyesidir" dedi.

Türk Telekom'un Yönetim Kurulu'nda 3 Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, Hazine ve Maliye Bakanı ve aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın da bulunduğunu ifade eden Yavuzyılmaz, "9 yönetim kurulu üyesinin 5'i AKP'li bürokrat" diye konuştu.

32 BİN LİRA MAAŞ VE 6 AYLIK İKRAMİYE

CHP'li vekil, aynı zamanda, devletin Türk Telekom'daki hisse payı yüzde 50'nin altında olmasına rağmen Yönetim Kurulu Başkanı'nın aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı oduğunu vurguladı. Nebati'nin Türkiye'deki ilk çift maaşlı bakan olduğunun altını çizen Yavuzyılmaz, "Bakanlık maaşı aylık 32 bin lira, Türk Telekom'un yönetim kurulu üyesi olarak 2021 yılında 6 maaş ikramiye alıyor. 6 maaş ikramiye dahil aylık ortalama ücreti 33 bin 849 liradır" ifadelerini kullandı.

Yavuzyılmaz Hazine ve Maliye Bakanı'nın sadece 2 yerden elde ettiği gelir toplamının aylık 65 bin 849 lira olduğunu da söyledi. CHP'li vekil, "Vatandaşımız ekonomik krizin altında ezilirken gençlerimiz iş bulamazken esnaf kepenk kapatırken AKP'li bürokratlar, AKP'li bakanlar birden çok yerden aldıkları devasa tutardaki maaşlarla zenginlik içinde, lüks içinde, şatafat içinde yaşamaya devam ediyor" dedi.

ZIPLAMA TAHTASI...

Öte yandan AKP iktidarı ile kurumsal hale gelen yolsuzluklara, AKP'li bürokratların maaş skandallarının yanı sıra usulsüz atamalarda eklendi. Sayıştay'ın 2020 yılı Denetim Raporu'nda yer alan Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'ndaki (TCDD) skandal atamaları ortaya çıkardı. Yavuzyılmaz yaptığı değerlendirmede, AKP'nin Devlet Demiryolları'nda usulsüz olarak sınavsız atadığı 92 kişilik bürokrat listesini tespit ettiklerini söyledi.

"AKP'nin kurumlarda yaptığı, kullandığı torpil sistemini deşifre ettik" diyen Yavuzyılmaz,"Sayıştay'ın 2020 yılı Devlet Demiryolları Raporu'na göre, görevde yükselme yönetmeliğine göre sınavla atama yapılması gerekirken sınavsız atama yapılan müdürlüklerin listesi yer alıyor. 52 kişilik liste Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş'nin Sayıştay raporunda belirtiliyor. 40 kişilik sınavsız atanan Şube Müdürlerine ilişkin listede Devlet Demiryolları'nın 2020 yılı Sayıştay Raporu'nda yer alıyor" dedi.

CHP'li vekil, "Bu durum şirket personelinin çalışma başarışını ve aidiyet duygusunu bozuyor. Aynı zamanda, AKP'li bürokratlar önce sınavsız atanabilecekleri Misafirhane ve Teslim Alma Müdürlüğü gibi görevlere getiriliyor. Kısa bir süre sonra burayı zıplama tahtası olarak kullanarak sınavla atanabilecekleri Şube Müdürlüğü kadrolarına sınavsız geçiş yapıyorlar" diye konuştu.

ÇORLU TREN FACİASI GİBİ OLAYLARIN YAŞANMASINA DAVET

Yavuzyılmaz, "AKP, ülkedeki liyakat sistemini adeta imha ediyor. Gençlerimiz iş bulamazken devlet kurum ve kuruluşlarındaki liyakatli kadrolar atanamazken yükselme sınavları yapılmazken kul hakkı yenmeye AKP'li bürokratlar hak etmedikleri görevlere gelmeye devam ediyor. Bu nedenle de Devlet Demiryolları'nda Çorlu Tren faciaları gibi faciaların yaşanmasına davetiye çıkarıyor" ifadelerini kullandı.

TÜRK TELEKOM'UN YÖNETİM KURULU KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Gazetemiz yazarı Barış Terkoğlu, Türk Telekom’un Yönetim Kurulu'na dikkati çektiği yazısında, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Eski AKP’li Bakan Fatma Betül Sayan’ın kardeşi Ömer Fatih Sayan'ın gibi isimlerin yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de burada görev aldığını yazmıştı.

"Cumhuriyet tarihinde örneği var mı, bilmiyorum. Bugün Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin adı, Türk Telekom’un yönetim kurulu üyesi olarak orada duruyor. Nebati, bakanlıktaki işlerinden arta kalan zamana şirketi de eklemiş" diyen Terkoğlu, "Kısacası Türk Telekom yönetimi, AKP’nin çift maaş üretim merkezi olmuş" ifadelerini kullanmıştı.