İşte alternatif yollar: Şişli’de anma etkinliği nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, yarın saat 11.00’de Şişli ilçesinde düzenlenecek anma etkinliği nedeniyle kapanacak yollar ve alternatif güzergahları duyurdu. Program bitimine kadar kapanacak yollar şöyle:

"Halaskargazi Caddesi iki yönlü olarak, (Osmanbey kavşaktan Taksim istikametine, Valikonağı Caddesi kesişiminden Mecidiyeköy istikametine), Ergenekon Caddesi ile Halaskargazi Cadde kesişimi Pangaltı Kavşak'tan Mecidiyeköy istikameti, Tavukçu Fethi Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden), Saksı Sokak (Ergenekon Caddesi girişinden), Zafer Sokak çıkışı Halaskargazi Caddesi kesişimi Mecidiyeköy Meydan istikameti, İzzetpaşa Sokak çıkışından Taksim istikametine, Halaskargazi Caddesi Şişli Camii kavşağından Taksim istikametine, Mecidiyeköy’den gelen akım Büyükdere Caddesi İstiklal Sokak kesişiminden Taksim istikametine kapatılacak."

Alternatif güzergahlar ise şöyle:

"Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abide-i Hürriyet Caddesi, Ergenekon Caddesi."

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink, 19 Ocak 2007'de o zamanki gazete binası önünde arkasından vurularak öldürüldü.

Hrant Dink Vakfı "19 Ocak'ta saat 14.30’da, öldürüldüğü yerde, Sebat Apartmanı önünde bir araya gelerek Hrant Dink’i anıyoruz ve adalet talebimizi bir kez daha dile getiriyoruz" paylaşımını yaparak bir anma düzenleyeceğini duyurdu.