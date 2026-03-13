Cumhuriyet Gazetesi Logo
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu: Dikkat çeken kanlı not ayrıntısı!

İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu: Dikkat çeken kanlı not ayrıntısı!

13.03.2026 09:32:00
Güncellenme:
DHA
Takip Et:
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Eraslan evinde ölü bulundu: Dikkat çeken kanlı not ayrıntısı!

'İşte Benim Stilim' yarışmasıyla tanınan 27 yaşındaki moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.

İstanbul'un Kağıthane ilçesine bağlı Ortabayır Mahallesi'nde saat 00.00'da feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Ayşegül Eraslan'dan (27) haber alamayan yakınları, evine geldi. Kapıyı çaldıklarında ise açan olmadı ve Eraslan'a ulaşamadılar. Bunun üzerine yakınları polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ekipleri içeriye girdiklerinde Ayşegül Eraslan'ın hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Eraslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

"BEN ÇOK İYİ BİR İNSANDIM"

Olay yeri inceleme ekipleri ve Cumhuriyet savcısının evde yaptığı inceleme sonrasında Ayşegül Eraslan'ın cansız bedeni, cenaze aracıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. E

Eraslan'ın ölümünden kısa bir süre önce sosyal medya hesabından "Paylaşamadığım şeyler olacaktır, sizin bilmediğiniz, size anlatmadığım. Tek bildiğim ben çok iyi bir insandım. Kimseye kötülüğüm olmadı" yazılı not paylaştığı ortaya çıktı.

KANLI NOT DİKKAT ÇEKTİ!

Eraslan'ın başka bir paylaşımında ise "Ben hassasım ya da hayat gerçekten kötü. Tek istediğim köpeklerime iyi bakın. Hayatta insanlara hep değer verdim. Babamdan da özür dilerim. Bu hayatta ne anne ne de baba sevgisini görmedim çok şiddetle büyüdüm çok" yazılı kanlı bir notu paylaştığı görüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Image

İlgili Konular: #ölü bulundu #yarışmacı #İşte Benim Stilim

İlgili Haberler

Kayıp olarak aranıyordu... Emekli öğretmen sahilde ölü bulundu!
Kayıp olarak aranıyordu... Emekli öğretmen sahilde ölü bulundu! Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 7 Mart’tan beri kayıp olarak aranan emekli öğretmen Ahmet Baysal (66) sahilde ölü bulundu.
16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu: Ağabeyi gözaltında
16 yaşındaki Zuhal evinde ölü bulundu: Ağabeyi gözaltında Mardin’in Mazıdağı ilçesinde Zuhal Sayyar (16), evinde tabanca ile vurulmuş halde ölü bulundu. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında ağabeyi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
81 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu
81 yaşındaki kadın evinde ölü bulundu Burdur'da yalnız yaşayan Şahsene Ölmezoğlu (81) evinde ölü bulundu.