İşte depremde yıkılan bazı oteller ve siyasi bağlantıları...

Yayınlanma: 22 Şubat 2023 - 10:44

Güncelleme: 22 Şubat 2023 - 10:44

Depremde ağır hasar görmüş yeni binaların müteahhidi ile AKP’li belediye başkanının ortaklığı gündemden düşmüyor. Yıkılan otoyollar ile hasar gören havalimanlarının müteahhitlerinin iktidara yakınlığı ise malum. Depremde yüzlerce insana mezar olan otellerin sahipleri de iktidarın kanatları altında çürük binalarda işlerini yürütmüş. Eski apartmanlar dış cephesi süslenip içleri, odaları makyajlanıp otele dönüştürülmüş. Kolonların kesildiği iddialarının da sonu gelmiyor.

BirGün gazetesi yazarı Timur Soykan, "Otel, siyaset ve ölüm" başlıklı yazısında depremde yıkılan oteller ve bazılarının siyasi bağlantılarını yazdı. İşte depremde onlarca yurttaşa mezar olan oteller ve siyasi bağlantıları...

Malatya’nın Battalgazi İlçesi’ndeki Kırçuval Otel dışarıdan bakıldığında büyük bir apartmandan farksızdı. 52 odalı otelin binası 1997 yılında yapılmıştı. 3 yıldızlı, 8 katlı otel, saat 04.17’deki ilk depremde yerle bir oldu. Bu otelin sahibi de AKP’li bir isim: Zafer Kırçuval. 2014 yılındaki yerel seçimlerde Malatya’nın Battalgazi İlçesi’nin belediye meclisine seçildi. Kısa süre sonra Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı oldu ve halen bu görevde. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde ise Malatya Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. Geçen Haziran ayında oğlunun düğününde nikah şahitleri arasında AKP Milletvekili Öznur Çalık ve Malatya Valisi Hulusi Şahin de vardı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin takımları, belediyenin meclis üyesi olan Zafer Kırçuval’ın otelinde konaklıyordu. Malatya Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı’nın üçü İranlı (Mehdi Saedavi, M. Reza Mir Ahmadi, Hamed Matrouidi), biri Kamerunlu (Elvis Nkam Teneng) 4 oyuncusu hayatını kaybetti.

İkinci ligde mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyesi Erkek Voleybol takımının 6 oyuncusu da otelde kalıyordu. Mehmet Can Ağırbaş, Murat Çiloğulları, Resul Gül, Görkem Can Gündüz, Emircan Kocabaş ve Tunahan Yıldız enkaz altında kalarak yaşamını yitirdi.

Otelin 2020’deki Elazığ Sivrice depreminde hasar gördüğü ve hakkında yıkım kararı olduğu iddiaları gündeme geldi.

Otelin sahibi Zafer Kırçuval’a bunu sordum. “Hayır. Hasarsızlık raporu var. Elazığ depreminden sonra bina incelendi ve sağlam raporu verildi” diye yanıt verdi. Acaba Zafer Kırçuval, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcısı ve Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin AKP’li üyesi olmasaydı, aynı rapor verilir miydi?

Zafer Kırçuval, 1997’de yapılan binayı daha sonra aldıklarını belirterek “Biz binada hiçbir değişiklik yapmadık. Ne çatlak ne de kolon kesimi vardı” diye konuştu.

Otelin bulunduğu Turgut Temelli Caddesi’nde ilk depremde Kırçuval Otel yıkılırken diğer çok sayıda binanın ikinci depremde yıkıldığı iddia ediliyor. Zafer Kırçuval, “Tek otel yıkılmadı, çevredeki, caddedeki tüm binalar yıkıldı. Bütün binalar üst üste. Hepsi ilk depremde yıkıldı” dedi. Binanın hasarsız raporu olduğunu tekrarlayıp “Güvenli bir oteldi” diye konuşunca “Ama o binada insanlar öldü” diye karşılık verdim. Sesi çok sakinken öfkelendi: “Allah’ın afeti kardeşim. Tek bir otel yıkılmadı, tüm Malatya yıkıldı.”

Ne otel sahibi ne de belediye başkan yardımcısı olarak bu yıkımda hiçbir sorumluluk hissetmediği belliydi. Hatta otel binasındaki konuk ve enkazda yaşamını yitiren insan sayısı hakkında bilgisi olmadığını, henüz netleşmediğini ifade etti. Ancak sporcular dışında otel personeli ve çok sayıda müşterinin hayatını kaybettiği biliniyor.

“Hakkınızda bir soruşturma var mı” diye sordum. “Hayır öyle bir şey yok. Bakacağız, artık. Mimar ve mühendis hakkında öyle bir durum varmış” diye konuştu.

İSİAS OTEL’İN SİYASİ ENKAZI

Henüz 12-14 yaşındaki 25 voleybolcu çocuğun, uygulamalı eğitim için Adıyaman’a gelen 30 rehberin hayatını kaybettiği İsias Otel, tamamen çürümüş bir binaydı. Otelin sahibi Bozkurt ailesi de AKP’ye yakınlığıyla biliniyor. Otelin ortaklarından Mehmet Fatih Bozkurt, 2014-2019 arasında Adıyaman Belediyesi’nin AKP’li üyesiydi. Oteli işleten kardeşi Ahmet Bozkurt ise Adıyaman TÜGVA’nın Yüksek İstişare Kurulu üyesi. Ahmet Bozkurt, bir ağabeyi 2018 Genel Seçimleri’nde İyi Parti’den milletvekili adayı olunca otel binasına Tayyip Erdoğan pankartı asmıştı. AKP milletvekilinin ziyareti sırasında “AK Parti davası ülke davasıdır. Biz bu davaya destek veriyoruz. Ailece AK Parti’nin yanındayız” diye konuşmuştu. Nitekim aileden Efe Bozkurt da bir dönem AKP Gençlik Kolları Ekonomi ve Mali İşler Komisyonu üyesi olarak görev yapmıştı.

Otel yapılan binanın inşaatı 1990 yılında başlamış, sonra çalışmalar durmuştu. 10 yıl kar ve yağmura maruz kalan kaba inşaatı 2001’de Bozkurt Ailesi satın almıştı. Apartman olarak yapılan çürümüş yapıyı süsleyerek otele dönüştürdüler ve 4 yıldızı taktılar. Oysa bina dere kumu ve çakılıyla yapılmıştı. Enkaza dönüştüğünde beton elde dağılıyordu. Sosyal medyadaki tepkiler üzerine İsias Otel’in sahibi ve yöneticisi 3 kişi tutuklandı.

YİMPAŞ’TAN ÖLÜM OTELİNE

Kahramanmaraş’ta yıkılan Saffron Otel markasının sahibi ise Yimpaş Holding kurucusu Dursun Uyar. Yimpaş vurgunu nedeniyle hapis yatan Dursun Uyar’ın AKP’nin kuruluşunda maddi kaynak sağladığı iddia edilmişti. Otelde onlarca kişi hayatını kaybetti, ancak kesin sayı halen açıklanmadı. Dursun Uyar hakkında bir soruşturma açılıp açılmadığı da bilinmiyor. Ancak Kahramanmaraş’ta 2019’da yapılan deprem tatbikatı senaryosunda bu otel yıkılıyor ve ekipler müdahale ediyordu.

Depremde kaç otelin yıkıldığı ve kaç insanın bu otellerde yaşamını yitirdiği halen açıklanmadı. Yaptığım araştırmada Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman, Hatay, Gaziantep’te 18 yıkılan otel belirleyebildim.

Diğer yıkılan oteller ise şu şekilde:

Malatya- Avşar Otel, Kırçuval Otel, Büyük Otel, Özlem Otel, Palancı Otel

Kahramanmaraş- Saffron Otel, Arıkan Otel, Kazancı Otel, Otel Burcu

Adıyaman- İsias Otel, Ünal Otel ve Bozdoğan Otel

Gaziantep- Nurdağı Otel

Hatay- Güney Otel, Divan, Savon Otel, Özhan Otel, Arsuz Otel, Alice Otel (Reyhanlı) ile çok sayıda butik otel