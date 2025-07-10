İşte kulislere yansıyanlar: Erdoğan cumartesi günü ne açıklayacak?

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, konuk olduğu bir canlı yayında, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumartesi sabahı 'tarihi' bir konuşma yapacağını iddia etti.

Çelik, bu konuşmayı 'Terörsüz Türkiye' diye isimlendirilen ve terör örgütü PKK'nin silah bırakması ile sonuçlanması beklenen süreç hakkında yaptı.

AKP KAMPTA

AKP Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde kamp düzenliyor. Kampın ana sloganı ise: "Milletin gücüyle sınırları aşan liderlik."

Erdoğan'ın 'tarihi' konuşmayı Kızılcahamam kampında yapması bekleniyor.

AKP Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, kamp hakkında bilgiler vererek, "İçinden geçtiğimiz önemli süreçte Genel Başkanımızın açıklamaları önemli olacak. Bu tarihi konuşmayı dinleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

İnan, Erdoğan'ın konuşmasının Türk siyaset tarihine geçeceğini iddia etti.

Öte yandan AKP'nin kurumsal X hesabından da kampa ilişkin hazırlık videoları paylaşılarak geri sayım yapılıyor.

PKK SİLAH 'BIRAKACAK'

Terör örgütü PKK'nin yarın (11 Temmuz cuma) Irak'ın Süleymaniye kentinde silah bırakması bekleniyor.

Silah bırakma törenine çok sayıda siyasi partinin davet edildiği biliniyor.

Terör elebaşısı Abdullah Öcalan'ın da dün sabah terör örgütü PKK'ye yönelik videolu mesajı paylaşılmıştı. Öcalan mesajında, "Sürecin geneli olarak silahların gönüllüce bırakılması ve TBMM’de yetkili ve kanunla kurulması düşünülen kapsamlı komisyon çalışması önemlidir" ifadelerine yer vermişti.

ERDOĞAN-KURTULMUŞ-KALIN TEMASI

Erdoğan dün TBMM grup toplantısının ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti. Erdoğan'ın ardından, Irak'tan dönen MİT Başkanı İbrahim Kalın da Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Kurtulmuş'un bu ziyaretler sonrası, MHP lideri Bahçeli'nin açılması için çağrıda bulunduğu 'Terörsüz Türkiye' komisyonuna ilişkin siyasi partileri ziyaret etmesi bekleniyor.

CEM KÜÇÜK'TEN İDDİA

AKP'ye yakınlığı ile bilinen yandaş gazeteci Cem Küçük, Erdoğan'ın cumartesi günü yapacağı açıklamaya ilişkin iki ihtimale değindi.

Küçük, "Ya çözüm süreciyle ilgili büyük bir gelişmeyi açıklayacak, ya da biz büyük bir silah yaptık onu açıklayacak. En son çok önemli bir açıklamayı Gabar'da ve Karadeniz'de petrol bulunduğunda duymuştuk" şeklinde konuştu.

"DANANIN KUYRUĞU" KOPACAK MI?

Erdoğan'ın konuşmasının başlığı merak edilirken MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter'den de dikkat çeken bir açıklama geldi.

Yönter 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin dün akşam yaptığı konuşmasında, "Dananın kuyruğu birkaç gün içinde kopacak. Çok önemli haberler alacağız" dedi.

FAHRETTİN ALTUN GİTTİ

Tüm bu gelişmeler yaşanırken uzun süredir Erdoğan'ın en yakınındaki isim olan ve İletişim Başkanlığı görevini yürüten Fahrettin Altun sürpriz bir şekilde görevden alındı.

Yerine Burhanettin Duran geldi.