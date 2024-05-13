İşte Türkiye Yüzyılı! Yurttaş ölmeden mezar satın alıyor

Osmaniye’de yıllardır mermercilik yapan esnaf Erdal İneci, artan maliyetler sebebiyle işini bırakma noktasına geldiğini ifade etti. İneci "Geçen müşterimin bir tanesi geldi dedi ki ‘Bana 2 tane mezar hazırla’. ‘Abi mezarı hazırlayayım da bunun adı soyadı nedir’ dedim. Kendi ismini verdi ve 'Pahalanmasın, sen benim mezarımı hazırla, benim havluma kat, ben ölürsem yaparsın’ dedi" diye konuştu.

ANKA
Yayınlanma: 13.05.2024 - 13:39
İşte Türkiye Yüzyılı! Yurttaş ölmeden mezar satın alıyor
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Osmaniye Sanayi Sitesi’nde 35 yıldır mermer işi yapan Erdal İneci, artan maliyetler sebebiyle zor günler geçirdiklerini ifade etti.

Mermer ve mezar işleriyle uğraşan Erdal İneci şunları söyledi:

"Ben Osmaniye’de 35 yıldır mermer hizmeti yapıyorum. Ama artık yapacak durumumuz kalmadı. Niye derseniz, maliyetler her sene artıyor ama biz satarken maliyet üstüne koyamıyoruz. Geçen sene bin liraya verdiğimiz taşı şimdi gidiyor bin 500  liraya alıyoruz. Biz de mecbur 500 lira üstüne kar payı koyup 2 bin liraya biz satıyoruz. Ama müşteri bunu kaldıramıyor. Müşteri cinnet geçiriyor. Geçen müşterimin bir tanesi geldi dedi ki ‘Bana 2 tane mezar hazırla’. Dedim ki abi mezarı hazırlayayım da bunun adı soyadı nedir’. Kendi ismini verdi ve 'Pahalanmasın, sen benim mezarımı hazırla, benim havluma kat, ben ölürsem yaparsın’ dedi. Dediği gibi adamın karısı öldü, biz birini yaptık. Kendinin mezarı duruyor, kendi de daha yaşıyor. Biz bunları gördük. Bu yılın sonunda da bu mesleği bu işi kapatıyorum.’’


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