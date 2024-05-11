Kahramanmaraş’ta 19 kişiye mezar olan Fazilet Apartmanı davasının ilk duruşması görüldü

6 Şubat depremlerinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Fazilet Apartmanı’nın B bloku depremlerde ayakta kalırken A bloku ilk depremde saniyeler içerisinde yıkıldı. Yıkılan binada 19 kişi yaşamını yitirdi. A bloka ilişkin davada dün ilk duruşma görüldü.

Çağdaş Bayraktar
Yayınlanma: 11.05.2024 - 04:00
Kahramanmaraş’ta 19 kişiye mezar olan Fazilet Apartmanı davasının ilk duruşması görüldü
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Binanın altındaki Akın Fırını’nın bina statiğini bozacak birçok işlem yaptığı için yurttaşlar tarafından 2012’de dava açtığı, mahkemenin Mart 2022’de “Yapılan işlemler depremde binayı zayıflatabilir gerekçesiyle 120 gün içerisinde bina güçlendirilmeli” kararı verdiği ve fırın sahiplerinin ise bu kararı uygulamayıp itiraz ettikleri ortaya çıktı. Fırın sahiplerinin itirazı ise bina yıkıldıktan 9 ay sonra reddedildi. Kabul edilen iddianamede bilinçli taksir suçlamasıyla yargılanan asli kusurlulardan fırın sahipleri A.Y. ve F.Y’nin firari, fenni mesulün tutuksuz yargılandığı davada ilk duruşma önceki gün Kahramanmaraş 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Açıklanan ara kararda Akın Fırını’nın sahipleri firari sanıkların yakalama kararının devamına, müşteki tarafının yeni bilirkişi raporu talebine ilişkin olarak kanıt niteliğindeki delillerin toplanmasından sonra yeni bilirkişi raporu istenmesine karar verildi.

‘BELGELERİYLE ORTADA’

2022’ye kadar ihtar niteliğinde dört karara rağmen fırın sahiplerinin usulsüzlüklere devam ettiğini belirten kayıp yakını ve avukat Musa Eren Bayazıt, “Kasım 2022 tarihli mahkeme kararında deprem vurgusu bile yapılıyor. Olası kast bu değilse nedir?” dedi. Binada annesi, ablası ve kardeşini kaybeden Gülay Sevilmiş Kahveci ise “Şimdi anlıyoruz ki süreç yine yavaş ilerleyecek. Oysa her şey belgeleriyle ortada” dedi. İkinci duruşma 24 Ekim 2024 tarihinde yapılacak.

DUVARLAR KIRILDI

Verilen ara kararda firari sanıklar A.Y. ve F. Y’nin arama kararlarının devamına karar verildi. Kayıp yakını ve avukat Musa Eren Bayazıt, fırın sahiplerinin usulsüzlük yapıp duvarların kırıldığını belgelediklerini söyledi.


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