İstek Vakfı öğretmenlerinden hakları için eylem

Yayınlanma: 15.12.2023 - 17:12

Güncelleme: 15.12.2023 - 17:13

İstanbul Sultangazi’de bulunan İSTEK Vakfı Kaşgarlı Mahmut Okulları’nda çalışan öğretmenler, insanca bir yaşam için bugün okul önünde bir eylem düzenledi.

Her geçen gün maaşlarının enflasyon karşısında eridiğini belirten öğretmenler, ocak ayında maaşlarına en az enflasyon oranında zam yapılmasını istedi. Öğretmenler, kıdem yılına göre düzenlenmiş branş ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalktığı, şeffaf bir maaş skalası oluşturulmasını talep etti. Öğretmenlerin eylemine öğrenciler de destek verdi.

ERİYEN MAAŞLAR, ARTAN İŞ YÜKÜ, MOBBİNG...

İSTEK Vakfı Kaşgarlı Mahmut Okulları’nda çalışan öğretmenler açıklamalarında, maaşlarının enflasyon karşında her geçen gün erimekte, iş yükünün artmakta, yoğun bir mobbinge maruz kalmakta ve özlük haklarının her geçen gün kaybetmekte olduklarıklarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Birçok kampüsü bulunan İSTEK Vakfı’nda biz öğretmenlerin hak talebiyle yan yana gelerek taleplerimizin iletilmesi sonucunda karşımızda muhatap bulamadık. Üstüne birlikte yürütülen bu birlik mücadelesi ağır mobbinglerle, daha sonrasında verilen ama gerçekleşmeyen vaatlerle baltalandı. Vakıftan taleplerimiz özlük haklarımızın iyileştirilmesi ve insanca yaşam koşullarının sağlanmasıydı. Vakıf yönetimi bu insanı taleplerimizi görmezden gelmiştir. İstanbul Sultangazi ilçesinde bulunan İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okuluları öğretmenleri olarak mücadeleye devam ediyor, tüm eğitim emekçisini bu mücadeleye davet ediyoruz."

TALEPLER

Öğretmenler taleplerini ise şöyle açıkladı:

"-Ocak ayı maaşlarımıza en az enflasyon oranında zam yapılmasını ve bu yolla maaşlarımızın enflasyon karşısında erimesinin engellenmesini;

-Kıdem yılına göre düzenlenmiş, branş ve cinsiyet eşitsizliğinin ortadan kalktığı, şeffaf bir maaş skalası oluşturulmasını;

-Müfredat ders ve sınavları dışında programa dahil edilen ve içeriği sıklıkla belirsiz bırakılarak öğretmene ekstra iş yükü getiren uygulamaların sınırlandırılmasını ve bu uygulamaların programa dahil edilmeden önce, uygulayıcısı olmaları nedeniyle öğretmenlerin görüş, istek ve tavsiyelerine açık hale getirilmesini;

-20 ders üzeri girilen derslerin ek ders sayılması ve bu sayının üzerindeki her ders için ek ders ücreti yatırılmasını;

- Okul nöbetlerinini ücrete tabi hale getirilmesini;

-Mesai dışı etkinliklerde (Hafta sonu çalışmaları, bayram vb. etkinlikler) kanuni olan çift mesai ücretinin verilmesini;

-Öğretmen servisinin makul saatlerde kalkış ve mesai saatine yakın okula varışının sağlanmasını;

-Tamamlayıcı özel sağlık sigortasının yapılmasını;

-Banka promosyonlarının öğretmenlere verilmesini;

-Yılda iki kez çift maaş verilmesini;

-Personel çocuklarının eğitimlerinin kurum tarafından ücretsiz olarak karşılanmasını istiyoruz."