Kavgada yaralanıp sinir krizi geçirdi... Araçlara saldırdı!
Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde 2 kişi arasında çıkan kavgada elinden yaralanan Yakup P. (24), sinir krizi geçirip, trafikteki otomobillere yumruk ve tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, gece saatlerinde Yenişehir ilçesi Ofis semtinde meydana geldi. İddiaya göre, 2 kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede tekmeli, yumruklu kavgaya dönüştü.
Kavgada elinden yaralanan Yakup P., sinir krizi geçirerek yolu kapatıp, bazı sürücüleri yan sokaklara yönlendirdi. Bazı araçlara da yumruk ve tekme attı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekiplerinin sakinleştirerek sağlık ekiplerine teslim ettiği Yakup P., Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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