İşten çıkarılmasına neden olduğunu düşündüğü arkadaşının motosikletini kundakladı!

Yayınlanma: 03.10.2023 - 11:02

Güncelleme: 03.10.2023 - 11:22

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesine bağlı Kavaklı Mahallesi’nde geçen hafta gece saat 03.20 sıralarında korku dolu anlar yaşandı.

Edinilen bilgilere göre; C.E. adlı yurttaşın motosikleti evinin önünde park halindeyken kundaklandı. Yanan motosikletin alevleri, bir binanın dış cephesine de zarar verdi. Olay yerine ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri motosikleti söndürdü. Konuyla ilgili araştırma başlatan polis ekipleri motosikletin bilerek yakıldığını tespit etti.

KAMERA KAYITLARINDAN TESPİT EDİLDİ!

İşten çıkarılmasına sebep olduğu için yakmış

Çevrede bulunan güvenlik kamera kayıtlarını inceleyen polis, 2 ayrı motosiklet ile bina önüne gelen şahıslardan birisinin elindeki yanıcı maddeyi C.E.’nin motosikletine dökerek ateşe verdiği ve ardından kaçtıklarını gördü. Kimlikleri tespit edilen 2 kişi olaydan bir gün sonra Avcılar’da yakalandı. M.A. ve E.K. adlı şahısların sorgulamalarında motosikletini yaktıkları şahısla M.A.’nın aynı iş yerinden arkadaş oldukları, M.A.’nın ise bir süre önce işten çıkarılmasına sebep olduğunu düşündüğü C.E. ile aralarının bozuk olduğu öğrenildi.

1 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri biten M.A. ve E.K. adliyeye sevk edildi. M.A. tutuklanırken, E.K. adli kontrol ile serbest bırakıldı.

C.E. motosikletini bu yüzden bilerek yakan 2 şahıs, “mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi” suçlarından adliyeye sevk edildi. M.A çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.K ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.