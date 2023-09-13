Kırıkkale'de park halindeki 'taksi' kundaklandı

Kırıkkale'de park halindeki taksi, üzerine benzin dökülerek kundaklandı.

DHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 07:40
Kırıkkale'de park halindeki 'taksi' kundaklandı
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Güzeltepe Mahallesi 550'nci Sokak'ta gece saatlerinde A.B.'ye ait park halindeki 71 T 0169 plakalı ticari taksi, bagaj kısmından yanmaya başladı.

Taksinin yandığını gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kırıkkale Belediyesi İtfaiyesi ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini alırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.

BENZİN DÖKEREK YAKTILAR

Yangında ticari taksi kullanılamaz hale gelirken, yapılan incelemede aracın bagaj kısmının üzerine benzin dökülerek ateşe verildiği tespit edildi. Polis, olayla ilgili de soruşturma başlattı.


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112 Acil taksi

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