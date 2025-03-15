İşten çıkartılan işçiler: 'Haklarımızı almadan vinçlerden inmeyeceğiz!'

Yayınlanma: 15.03.2025 - 04:00

Güncelleme: 15.03.2025 - 04:04

Direnişin içinde yer alan ve şu an vinçte eylemini sürdüren işçilerden Serkan Aksakal, “Bu süreç daha uzayacak, belki bir gün bitecek bilmiyorum. Zor bir süreç ama biz ne zaman biterse bitene kadar buradayız. Devam edeceğiz.” dedi.

‘ÇADIR KURAMADIK, VİNCE ÇIKTIK’

İşçiler, maaşların düzensiz ödendiğini ifade etti. Aksaka, “Ben düzenli bir ödeme olmadığından ayrıldım. Para ödemiyor, maaş vermiyorlar. Diğer arkadaşlar da aynı şekilde. İşverenler de son dönemde işlerin az olduğunu bahane ediyor ama zaten uzun süredir ödemelerini düzgün yapmıyorlardı” diye konuştu.

Aksakal,”Normalde kapının önünde eylem yapıyorduk. Sabah buraya çadır kurmak için geldik ama güvenlikler çadır kurmamıza izin vermedi. Çadır kuramayınca içeri girdik ve kendimizi bir anda vincin üzerinde bulduk” ifadelerini kullandı. Şu an eylemlerini vincin tepesinde sürdüren işçiler, geceyi de burada geçirdiklerini ve haklarını alana kadar inmeyeceklerini ifade etti.

‘DAYATMAYI SEÇİYORLAR’

Eylemi sürdüren işçilere destek veren DİSK’e bağlı Limter-İş Sendikası, tersane yönetiminin işçileri mağdur etmeye devam ettiğini belirtti. Sendika tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Tersane patronu işçilerle oynamaya devam ediyor. Haksızlığa karşı 10 gündür direnişte olan 15 işçiden dört işçi, kule vinçteki direnişini sürdürüyor. Birleşik Metal-İş Genel Başkanı Özkan Atar ve sendikamızın avukatı Önder Özgür, tersane müdürüyle açıklama öncesi görüştü. Ancak tersane yönetimi, işçilerin vinçten inmeden çözüm olmayacağını belirterek her zamanki gibi çözümsüzlüğü dayatmıştır. Direnişimiz devam ediyor.”

Tersane yönetimi ise eylem yapan işçilerin kendi bünyelerinde çalışmadığını, taşeron firma ÇNR Denizcilik’in çalışanları olduğunu ve bu nedenle herhangi bir borçlarının bulunmadığını iddia ediyor. Ancak işçiler, tersane sahasında çalıştıklarını ve ödemelerinin Kuzey Star Tersanesi’nden geldiğini belirtti.