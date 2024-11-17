İstifa iddiası… Cemal Enginyurt’tan yeni açıklama!

DP’nin yapılan kongresine katılmayan milletvekili Cemal Enginyurt’un istifa edeceği iddia edilmişti. Enginyurt bu iddia üzerine sosyal medya hesabı üzerinden yeni bir açıklama yaptı.

İstifa iddiası… Cemal Enginyurt’tan yeni açıklama!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.11.2024 - 20:11

Demokrat Parti'nin, bugün yapılan 15'inci Olağan Kongresi'ne katılmayan İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, partiden istifa edeceklerine ilişkin iddialarla ilgili açıklama yapmıştı.

Enginyurt yaptığı açıklamada "Hayır istifa etmedim. Kulis iddiası. Yarından sonra bakacağız, inşallah" demişti. 

Bunun üzerinde sosyal medya üzerinden bir paylaşım yapan Enginyurt şu ifadeleri kullandı: 

“Ya bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol açacağız.”


Etiketler: #Demokrat Parti #Cemal Enginyurt #istifa

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