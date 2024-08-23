Cemal Enginyurt: Mehmet Şimşek istifa etti

Demokrat Parti Milletvekili Cemal Enginyurt sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini öne sürdü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.08.2024 - 21:18
Cemal Enginyurt: Mehmet Şimşek istifa etti
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Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini öne sürdü.

"Bugün Borsa İstanbul, sebebsiz düşmedi. Belli ki, 5'li çete kavgası var. MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi Ülke yangın yeri."

Mehmet Şimşek'in Beştepe'de yapılan toplantıyı terk ettiği ve istifaya hazırlandığı iddiaları dün bakanlık tarafından yalanlanmıştı.


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