Cemal Enginyurt: Mehmet Şimşek istifa etti

Yayınlanma: 23.08.2024 - 21:18

Güncelleme: 23.08.2024 - 21:18

Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in istifa ettiğini öne sürdü.

"Bugün Borsa İstanbul, sebebsiz düşmedi. Belli ki, 5'li çete kavgası var. MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi Ülke yangın yeri."

Bugün Borsa İstanbul, sebebsiz düşmedi.

Belli ki, 5 li çete kavgası var.

MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ.

Pazartesi Ülke yangın yeri. — Cemal Enginyurt (@cenginyurt52) August 23, 2024

Mehmet Şimşek'in Beştepe'de yapılan toplantıyı terk ettiği ve istifaya hazırlandığı iddiaları dün bakanlık tarafından yalanlanmıştı.