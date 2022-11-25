İstiklal Caddesi esnafından 'yasak' kararına tepki: 'Bu saatten sonra ne iş yapacağım?'

25 Kasım 2022 Cuma, 14:55

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Beyoğlu'nda yaşanan bombalı saldırı sonrasında İstiklal Caddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, mevcut yaya trafiği akışının hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin "genel emir" yayımladı.

#Beyoğlu'ndaki bombalı terör saldırısı sonrasında #İstiklalCaddesi'nde güvenlik, huzur ve asayişin korunması, yaya trafiğinin hızlandırılması konularında alınması gereken önlemlere ilişkin Genel Emir yayınlandı.

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Kamu düzeni ve genel asayişin sağlanmasının önemine işaret edilen kararda, "Bu nedenlerle İstiklal Caddesi'nde herhangi bir amaçla cadde üzerindeki işletmeler tarafından caddeye masa, sandalye, pano, seyyar tabela ve benzeri konulmasına, stant kurulmasına, sergi açılmasına, seyyar satış yapılması ve satış tezgahı konulmasına, sosyal, kültürel veya ticari etkinlikler düzenlenmesine, toplu veya bireysel sokak müzisyenliği ve performans gösterileri yapılmasına, hanutçuluk faaliyetlerine ve benzerlerine kesinlikle izin verilmeyecektir" ifadeleri kullanıldı.

ZABITA ESNAFA 'KARARI' ANLATTI

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ve zabıta ekipleri, İstiklal Caddesi'nde tezgahlarda mısır, simit ve kestane satan esnafı gezerek Valiliğin aldığı kararı bildirdi.

"BU SAATTEN SONRA NE İŞ YAPACAĞIM?"

İstiklal Caddesi'nde simitçi tezgahı olan Abdülgani Özer, gazetecilere yaptığı açıklamada, tezgahın sokak arasına alınması durumunda bile bunu kabul edeceklerini belirterek, "12 senedir meydandaydım, bu sene İstiklal Caddesi'ne geçtim. Bu saatten sonra ne iş yapacağım? Beni zor durumda bırakmasınlar. Biraz daha içeri alsınlar" diye konuştu.

"SOKAK İÇİNE GİRERSEK ESNAFLA BİRBİRİMİZE GİRERİZ"

Kestane tezgahı bulunan Bekir Akdağ da kararı sabah öğrendiklerini dile getirerek, "Biraz daha geri alabilirler bizi ama sokak içinde de esnaf var. Duvar dibinde idare edebiliriz ama sokak içine girersek esnafla birbirimize gireriz. Bunu tek taraflı düşünmemek lazım" ifadelerini kullandı.