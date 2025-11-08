İstiklal Caddesi’nde silahlı kavga: Yaralılar var!

Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde otel sahibi ile kafeterya sahibi arasında çıkan gürültü tartışması silahlı kavgaya dönüştü. Otelden silahla çıkan kişi, kafeterya sahibi ve çalışanına ateş açtı. Saldırıya uğrayan 2 kişi yaralanırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri olaya karışan 3 şüpheliyi olayda kullanılan 2 tabancayla birlikte yakaladı.

Olay, saat 10.00 Şehit Muhtar Mahallesi İstiklal Caddesi Bekar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, komşu iki esnaf olan otel sahibi ve kafeterya sahibi arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine silah çıkaran otel sahibi, kafeteryaya inerek sahibini ve çalışanını vurdu. Olayda saldırıya uğrayan iki kişi yaralandı. Silah seslerini duyanların ihbarıyla olay yerine ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 2 kişi ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Sokak güvenlik şeridi çekilerek kapatıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından sokak yeniden trafiğe açıldı.

BEYOĞLU ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Diğer yandan olayla ilgili çalışma başlatan Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri, silahla ateş açan otel sahibi ve olaya karışan 2 kişiyi kısa süre sonra yakaladı. Otelde yapılan aramalarda, olayda kullanılan tabancayla birlikte toplamda 2 silah ele geçirildi.

SİLAHLI SALDIRI KAMERADA

Yaşanan tartışma ve esnafların birbirine ateş etmesi cep telefonu ile görüntülendi. Görüntülerde esnafların tartışması ve birbirlerine ateş etmesi görülüyor. Yaralanan esnaf için ambulans isteniyor. Polisin olayla ilgili araştırması sürüyor.