İstiklal Caddesi’nde polise bıçaklı saldırı: Sessizce yaklaştı, boynunu bıçakladı

Yayınlanma: 12.10.2024 - 12:38

Güncelleme: 12.10.2024 - 12:55

İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi üzerinde saat 11.00 sıralarında bir polis memuruna bıçaklı saldırı gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde duran bir polis memuruna kimliği öğrenilemeyen bir şahıs yavaşça yanaşarak bıçakla saldırdı. Şahıs saldırı sonrası olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Ensesinden bıçak darbesi alan polisin yardımına ilk önce zabıta memuru koştu. Yaralanan polis, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

KAÇAN SALDIRGAN YAKALANDI

Polis ekipleri de kaçan şüpheli O.I'yı, Kasımpaşa'daki bir parkta yakaladı.

"ŞAHSIN PSİKOLOJİK TEDAVİ GÖRDÜĞÜ ANLAŞILMIŞTIR"

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, polis ekiplerinin saldırı sonrası kısa sürede olay yerine intikal ettiği belirtildi. Açıklamada, bir şahsın bıçakla gelerek polise saldırdığı ve olay yerinden uzaklaştığının anlaşıldığı ifade edilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmalarda, kimlik bilgileri tespit edilen O.I. isimli şüpheli Kasımpaşa'da gözaltına alınmıştır. Şahsın yapılan sorgulamasında uyuşturucu madde kullanmak, kişilerin huzur ve sükununu bozmaktan suç kaydı olduğu tespit edilmiş, ayrıca yapılan kontrolde şahsın psikolojik tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Yaralı polisimizin kaldırıldığı hastanede tedavisi devam etmekte, hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Konu ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam etmektedir."

SALDIRI ANI KAMERADA

Polis memurunun bıçaklı bir şüpheli tarafından saldırıya uğradığı o anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde saldırganın elindeki bıçakla polisin arkasından gelerek bıçakla saldırdığı ve sonrasında koşarak uzaklaştığı görülüyor.