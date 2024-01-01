İstiklal Caddesi'nde yeni yıl coşkusu: Müslüm Gürses'in benzeri ile fotoğraf çektirdiler
İstanbul'da yeni yılı karşılamak için İstiklal Caddesi'ni tercih edenler, 2024'ü coşku ile karşıladı. Cadde üzerinde Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken kişiyi görenler, fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
İstanbul'da 2024 yılını karşılamak için İstiklal Caddesi'ni tercih edenler, yeni yılı eğlenerek kutladı.
İstiklal Caddesi'nde toplananlar geri sayımın ardından 2024 yılına coşkuyla girdi.
Cadde üzerinde yeni yılı karşılayan ve Müslüm Gürses'e benzerliği ile dikkat çeken Ahmed Shouka'ya, kalabalık yoğun ilgi gösterdi.
Pek çok kişi, bu kişi ile fotoğraf çektirmek için sıraya girdi.
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