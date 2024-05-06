İstinaf cezayı az bulmuştu, H.K.G. davasında sanıklar yeniden yargılandı: Duruşma ertelendi

Yayınlanma: 06.05.2024 - 11:20

Güncelleme: 06.05.2024 - 11:28

Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada İstinaf Mahkemesi cezaları az bularak kararı bozdu.

İstinaf, yeniden yargılama yapılması için dosyayı Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermesinin ardından, davanın duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gizlilik kararı dolayısıyla izleyici ve basın mensupları alınmadı. Mahkeme duruşmayı, 10 Haziran tarihine erteledi.

GERİCİLIİK SORUNU

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) duruşma öncesi bir basın açıklaması yaptı.

Yapılan açıklamada, "Bu basit bir çocuğun nitelikli cinsel istismar davası değil. Bu ülkemizin götürüldüğü ortaçağ karanlığının gün yüzüne çıkması. Bunu teşhir etmek için de buradayız. Çünkü ülkemizde hala ortaçağdan kalan bir sınıf var. Ülkemizde hala ortaçağcı gericilik sorunu var. Laiklik yoksa demokrasi, bilim, özgürlük yoktur. Bu davayı sonuna kadar takip edeceğiz" dedi.

Kadın ve Demokrası Vakfı (KADEM) ise yaptığı açıklamada, "Sanıkların hak ettikleri cezayı almaları ve kamu vicdanının teskini için, davayı yakından takibe devam edeceğiz. Bir kez daha hatırlatmakta fayda var, Çocuktan gelin olmaz" ifadelerine yer verdi.

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı'nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin henüz 6 yaşındayken 29 yaşındaki mürit Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilerek yıllarca cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin yargılandıkları davada İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi 23 Ekim 2023 tarihinde tutuklu sanık Kadir İstekli'yi 30 yıl, baba Yusuf Ziya Gümüşel'i 20 yıl ve anne Fatma Gümüşel'i ise 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Kararın ardından dosya İstinaf'a taşınmıştı. İstinaf Mahkemesi, sanıklara verilen cezanın arttırılması gerektiğini aktararak kararı bozmuştu.