Son Dakika: H.K.G. davasında karar açıklandı!
Son dakika gelişmesi... Hiranur Vakfı kurucularından Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirilmesi ve cinsel istismara maruz bırakılmasına ilişkin davada karar çıktı.
Hiranur Vakfı kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in ve Fatma Gümüşel'in 6 yaşında kızları H.K.G.'nin 29 yaşındaki Kadir İstekli ile dini nikahla evlendirilmesine ilişkin davada karar çıktı.
Karara göre baba Yusuf Ziya Gümüşel 20 yıl, Kadir İstekli ise 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Mahkeme 16 yıl 8 ay hapis cezası verdiği Fatma Gümüşel'in tutuklanması için yakalama kararı çıkarttı.
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