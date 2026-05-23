İstinaf, Kartalkaya otel yangını davasında verilen cezaları onadı: 3 kişinin ev hapsi kaldırıldı

23.05.2026 00:26:00
Güncellenme:
İstinaf, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde 21 Ocak 2025'te 78 kişinin hayatını kaybettiği, 137 kişinin yaralandığı Grand Kartal Otel yangınına ilişkin, aralarında otelin sahibi ve belediye yetkililerinin de bulunduğu 32 sanığın yargılandığı davada verilen kararları hukuka uygun buldu.
Sakarya Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf) 1. Ceza Dairesi, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı ile müşteki ve sanık avukatlarının Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesince 32 sanık hakkında verilen mahkumiyet ve beraat kararlarına yönelik itirazına ilişkin incelemesini tamamladı.

Daire, yerel mahkemenin verdiği mahkumiyet ve beraat kararlarını hukuka uygun bularak, istinaf başvurularının esastan reddine hükmetti.

Otelin sahibi Halit Ergül, otelin genel müdürü Emir Aras, şirketin yönetim kurulu üyeleri Emine Murtezaoğlu Ergül, Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu'nun da aralarında olduğu 22 tutuklu sanığın bu hallerinin ve sertifikasyon şirketi çalışanı Aleyna Beşinci, teknik personel Bayram Ütkü, iş güvenliği uzmanı Kübra Demir ve mutfak personeli Reşat Bölük hakkındaki yurt dışına çıkamama şeklindeki adli kontrol tedbirinin devamına hükmedildi.

3 KİŞİNİN EV HAPSİ KALDIRILDI

Daire, sanıklar sertifikasyon şirketi yetkilisi Ali Ağaoğlu, LPG tesisatı bakım görevlisi Doğan Aydın ve resepsiyon görevlisi Yiğithan Burak Çetin için konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirini kaldırarak yurt dışına çıkamama şeklindeki adli kontrol hükümlerinin uygulanmasına karar verdi.

Mutfak personeli Faysal Yaver ve Enver Öztürk ile iş güvenliği uzmanı Ece Kayacan hakkındaki beraat kararı da hukuka uygun bulundu.

Dosya, Yargıtay'a temyiz incelemesine gidecek.

Kartalkaya faciası... Yangında ölen 2 çocuk için kayak eğitmenleri hakkında adli kontrol kararı Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybeden lise öğrencileri Ömür Kotan (18) ile Eren Bağcı'nın (15) ölümlerinden sorumlu oldukları iddiasıyla soruşturma başlatılan kayak eğitmenleri M.G., E.A. ve Y.A. hakkında, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut deliller ve ileride verilmesi muhtemel ceza miktarı gerekçesiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
Ailelerden Ezgi Apartmanı davasında kamu görevlileri için 'olası kast' talebi: Kartalkaya kararı emsal gösterildi 6 Şubat depremlerinde Ezgi Apartmanı'nda oğlu, gelini ve torununu kaybeden Nurgül Göksu, Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Oteli yangını davasında verilen "olası kast" kararlarının deprem davalarına da emsal olması gerektiğini vurguladı. Apartmanın giriş katında yapılan tadilatların belediye tarafından görmezden gelindiğini savunan Göksu, "Depremin üzerinden 3 yıl geçti; bu şikayetleri dikkate almayan personeller görevlerine devam ediyor, duruşmalara katılma zorunlulukları bile yok. Bizler, bu belediye personellerinin de tıpkı Bolu otel yangınında olduğu gibi 'olası kast'la yargılanmasını istiyoruz" dedi.
Kartalkaya’yı ‘tekerleğin icadından’ anlattılar: Tekerleğin icadı bile yazıldı, siyasi sorumluluğa değinilmedi Kartalkaya faciasını araştırmak için kurulan Meclis komisyonunun hazırladığı 500 sayfayı aşan raporda “milattan önce 4 binli yıllarda tekerleğin icadıyla seyahatlerin yaygınlaştığı” bile anlatıldı. Buna karşın olayın siyasi sorumluluğuna değinilmedi. CHP, rapora düştüğü şerhte “Herhangi bir işleve sahip olmayan bu bölüm adeta kimi sorumlulukları gölgeleme görüntüsü vermektedir” dedi.