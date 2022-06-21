İstinaf onadı: Youtuber Porçay’ın parodi videosuna hapis cezası

21 Haziran 2022 Salı, 07:40

İstinaf mahkemesi, Ezhel’in parodi videosunu çeken YouTuber Porçay’a (Erkan Porçay) ‘uyuşturucuya özendirmek’ten verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını 'hukuka uygun' bulup onadı.

Porçay, bugün Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacağını Twitter'dan duyurdu: "İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim."

İstinaf mahkemesinden cevap geldi. Maalesef cezayı onamışlar. Keşke öncesinde en azından kendimi ifade etmem için duruşma açsalardı. Ama maalesef durum bu. Yarın erkenden Çağlayan Adliyesi’ne gidip teslim olacağım. Süreçteki tüm destekleriniz için hepinize çok teşekkür ederim https://t.co/RVDVIFc1KS — Porçay (@komahirrimbuke) June 20, 2022

"BEN DE BİRİNİ VURAYIM PARODİ DİYEYİM"

Porçay'ın avukatı Ali Gül ise müvekkilinin denetimli serbestlikle birkaç gün içinde serbest kalmasını umduklarını söyledi.

Gül Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Porçay, rap şarkılarda sürekli ot muhabbeti yapılmasını ve otun iyi bir şey olarak gösterilmesini eleştirdiği parodi şarkısı yüzünden 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. İstinaf mahkemesi de bu hukuk skandalı cezayı onadı. Porçay yarın cezaevine girecek.

Şarkı “Ot İçiyorum(Ezhel Parody)” ismini taşıyor. Akıl sahibi her insan, şarkının sözlerinden ve klibinden bu şarkının ot içmeyi havalı bir şey gibi sunanlarla dalga geçtiğini anlar. Mahkeme bu şarkıya “Uyuşturucuya Özendirmek” suçundan ceza verdi.

Yaşlı bir hakim ve genç bir savcıya, parodi kavramını, şarkının hiciv denen söz sanatını kullandığını, adında parodi yazdığını, açıklamasında uyuşturucu kullananları yerdiğinin anlatıldığını anlatamadık. Savcı 'O zaman ben de birini vurayım öldüreyim parodi diyeyim' dedi.

Mahkeme hakimi “Biz cezayı verelim, istinaf bozar zaten” gibi akıl ve mantığa sığmayan laflar etti cezayı verdikten sonra. Şarkının sözlerinde ot içiyorum dendiği için, gençleri uyuşturucudan uzak tutmayı amaçlayan bir hiciv videosu, 4 yıl 2 ay hapis cezasına layık görüldü."