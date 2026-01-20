İstinaf'ta onan Tekel bayi cinayeti davasında verilen cezalar, Yargıtay'a taşındı: Dilekçede kararın bozulması talep edildi!

İstanbul Esenyurt’ta 28 Temmuz 2023’te Batuhan Bayındır (20) ile Yunus Emre Erzen’in (24) yaşamını yitirdiği tekel bayisi saldırısına ilişkin açılan davada mahkeme, Tarık, Murat, Azat ve Servet Özer’in ‘kasten öldürme’ suçundan ayrı ayrı 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.

Mahkeme, 4 sanığın ayrıca ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 11 yıl hapis ile cezalandırılmalarına hükmetti. Verilen kararın İstinaf Mahkemesi’nde onanmasının ardından Erzen ailesinin avukatı Kerim Bahadır Şeker, dosyayı Yargıtay’a taşıdı.

Şeker’in temyiz dilekçesinde ilk derece ve istinaf kararlarının bozulması, eylemlerin “nitelikli kasten öldürme” kapsamında değerlendirilerek en ağır cezaların verilmesi talep edildi.

Ayrıca Şeker indirim uygulanmaması gerektiğine vurgu yaptı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Dilekçede, sanıklara Yunus Emre Erzen’i tasarlayarak ve kan gütme saikiyle kasten öldürme suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesi, Batuhan Bayındır’ın ölümü nedeniyle ayrıca kasten öldürme suçundan cezalandırılmaları, Yusuf Erzen’e yönelik tasarlayarak ve kan gütme saikiyle öldürmeye teşebbüs suçundan da üst hadden ceza verilmesi talep edildi.

Ayrıca bazı sanıklar yönünden ruhsatsız silah bulundurma ve suçluyu kayırma suçundan suçundan da cezalandırma talebi temyiz dilekçesinde yer aldı.