İstinat duvarı otomobilin üzerine yıkıldı; sürücü 2 dakikayla kurtuldu

Yayınlanma: 26.06.2024 - 20:10

Güncelleme: 26.06.2024 - 20:10

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde sağanak yağış sonrası meydana gelen heyelanda, site bahçesinin beton istinat duvarı, park halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. O anlar kameraya yansırken, yaşadığı anları anlatan araç sürücüsü Güngör Pul (58), "Aracı park edip, eve çıktım. Büyük bir gürültü duydum; 2 dakikayla hayatta kaldım" dedi.



İlçede akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Nefsipulathane Mahallesi, Yığçıoğlu Sokakta bulunan İlke sitesine ait beton duvar büyük bir gürültüyle yıkıldı. Yıkılan duvar, gurbetçi Güngör Pul'a ait HAM EE 61 plakalı park halindeki otomobilin üzerine devrildi. Endişe yaratan heyelanda yaralanan olmazken, otomobilde maddi hasar oluştu. İhbar üzerine bölgeye polis ekibi sevk edildi. Ekipler, güvenlik şeridine aldığı site bahçesine önlem aldı.

Duvarın park halindeki aracın üzerine yıkılma anları da siteye ait güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, Güngör Pul'un park ettiği araçtan indiği, bir süre site bahçesinde bir kadının elindeki süpürgeyle temizlik yaptığı, saniyeler sonrada su sızan duvarın aniden yıkıldığı yer aldı.

PUL: 2 DAKİKAYLA KURTULDUM

Almanya'dan memleketine izne gelen Güngör Pul, yaşadıklarını anlatarak, "Aracımı park edip, eve doğru gidiyordum. 2 dakika sonra büyük bir gürültü duydum. Dönüp baktığımda duvar aracın üzerine yıkıldı. Orada bir kadın vardı ona bir şey oldu diye korktum. Neyse ki o kadın oradan uzaklaşmış. Şükür can kaybı yaşamadık" dedi.

'ÇATIR ÇATIR SES GELDİ'

Site yöneticisi Halil Seyis de heyelan sonrası site çevresindeki duvarlarda tespit ettikleri diğer çatlakların onarılacağını belirterek, "Yağmurdan dolayı Akçaabat'tan buraya geldim baktığımda burada herhangi bir şey yoktu. Ben de arabamı binanın arka tarafına çektim, karşıdan bir arkadaş duvarın üstünde su biriktiğini bana söyledi. Ben de binaya yukarıdan bakmak ve bilgi vermek için gidiyordum kenardaki binaların da durumuna baktım. Bu arada binaya daha ulaşmadan arkamdan çatır çatır sesler geldi; geriye dönüp baktığımda duvar yıkılmıştı" diye konuştu.