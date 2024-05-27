Can alan istinat duvarına ilişkin keşif raporu dosyada: Sorumluluk İBB'de değil

Yayınlanma: 27.05.2024 - 11:46

Güncelleme: 27.05.2024 - 11:46

Beşiktaş Etiler’de 21 Mayıs 2022 tarihinde ünlü şef Somer Sivrioğlu'nun işletmesini devraldığı restoranının önündeki istinat duvarının çökmesi sonucu yabancı uyruklu Ahmad Muhammed Salem Lubbad yaşamını yitirirken, Baha Eddin Ali Hafez Shanableh ise yaralandı. Olaya ilişkin aralarında şef Somer Sivrioğlu'nun da bulunduğu 7 kişi hakkında 'bilinçli taksirle bir veya birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma' suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul 32.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya geçen hafta Perşembe günü devam edildi. Taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmaya müştekiler ise tutuksuz sanıklar katılmadı.

"İBB YÖNÜNDEN HİÇBİR AMACA HİZMET ETMİYOR"

Devam eden yargılamada mahkemenin talep ettiği keşif raporu dosyaya girdi. Bilirkişi raporunda restorana ait kış bahçesi ile duvar arasındaki mesafenin çok az olduğu, bina yükünü de kısmen taşıdığı, duvarın yoğun yağışlarda hidrolik su yüküne maruz kalmaması için drenaj deliklerinin bulunması gerektiği ancak bu deliklerin duvarda olmadığı belirtildi.

Bilirkişi raporunda duvarın parsel sınırırın dışında kaldığı ancak duvar ile restoranın kış bahçesi arasında peyzaj alanı oluşturulduğu ve toprak dolgu yapıldığı, bu alanın İBB yönünden hiçbir amaca hizmet etmediği, görsel görüntü ve peyzaj olarak söz konusu restorana hizmet ettiği ve fili kullanımının da söz konusu restorana ait olduğu sonucuna varıldı.

YIKILMADAN 45 GÜN ÖNCE İHBARDA BULUNMUŞ

Duruşmada tanık olarak dinlenen İş Güvenliği Uzmanı Semih Yenibayrak, olaydan 45 gün önce duvarın önünden yaya olarak geçtiği sırada duvarın eğik olduğunu fark ettiğini ve Beşiktaş Belediyesi'ni arayarak durumu ihbar ettiğini anlattı. Yenibayrak, ihbardan 43 gün sonra belediye tarafından, kendisine söz konusu yerin mernis adreslerine bakılacağını bildiren bir yazı geldiğini, 2 gün sonra ise duvarın yıkıldığını haberlerden öğrendiğini kaydetti.

Somer Sivrioğlu’nun avukatı Kübra Aslan ise söz konusu duvarın İBB sorumluluğunda olduğunu ve işletmenin dışında kaldığını savundu. Sanık avukatı, bilirkişi raporundaki tespitlere karşın duvarın müvekkili açısından bir faydasının olmadığını savundu.

SAVCI MÜTALAA HAZIRLAYACAK

Mahkeme, esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için dosyanın savcıya gönderilmesine karar vererek duruşmayı 22 Ekim'e erteledi.