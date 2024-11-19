İstinye vapur seferleri iptal edildi

Şehir Hatları, İstanbul'da İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nda seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

İstinye vapur seferleri iptal edildi
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.11.2024 - 10:04

İstanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.


Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler