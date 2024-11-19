İstinye vapur seferleri iptal edildi
Şehir Hatları, İstanbul'da İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nda seferlerin iptal edildiğini duyurdu.
İstanbul Boğazı gemi trafiği, sis nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.
Şehir Hatları, olumsuz hava koşulları nedeniyle İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı'nda seferlerin ikinci bir duyuruya kadar iptal edildiğini açıkladı.
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