İstismara sessiz kalmadı, mahkemeye çıkarıldı: Psikolog Emine Gizem Çetiner adalet istiyor

Karaman'da Ensar Vakfı’ndaki 45 çocuğa istismardan hakkında soruşturma açılan Asım Sultanoğlu’nun Şanlıurfa’ya il milli eğitim müdürü olarak atanmasına tepki gösteren ve 540 gündür Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde eylemde olan psikolog Emine Gizem Çetiner, Şanlıurfa’da 14 yaşındaki bir çocuğun da bir muhtar tarafından istismar edilmesine ilişkin iddiaları gündeme getirdi.

İddialara ilişkin açılan davada 8 yıl 4 ay hapis cezası alan muhtar Nihat Yıldırım, Çetiner’e biri tazminat olmak üzere iki dava açtı. Çetiner’in “kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak” suçundan yargılanacağı davanın duruşması 27 Haziran’da Şanlıurfa 8. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

Duruşma öncesi çağrı yapan Çetiner, muhtar Yıldırım’ın avukatının da tehdit edildiğini öne sürerek kendisi hakkında koruma talebinde bulunduğunu açıkladı. ‘Beni yalnız bırakmayın’ Cumhuriyet’e konuşan Çetiner, “Bildiğiniz gibi 14 yaşındaki kız çocuğunu istismar etmekle suçlanan ve 8 yıl 4 ay hapis cezası alan muhtarı ifşa ettiğim gerekçesiyle hakkımda dava açıldı. Bu süreçte akciğer kanseri olan babamı kaybettim. Dik durmam lazım. Tüm bu zorlukların içinde taciz şüphelisi mahkemede kendisini tehdit ettiğimi söyledi. Bunlar sadece yıldırma çabası. Mahkemeye babam ve istismar mağduru çocuklar için çıkacağım lütfen beni yalnız bırakmayın” dedi.