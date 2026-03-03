İstismara uğramış kızı için adalet nöbetindeydi... Ölü bulunan anne ve kızının cenazeleri ailelerine teslim edildi

Zeytinburnu'nda denizde ölü bulunan anne Fatmanur Çelik (30) ile kızı Hifa İkra Şengüler (8)'in cenazeleri, Adli Tıp Kurumu’ndaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yakınlarına teslim edildi.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Kazlıçeşme Sahili'nde meydana geldi. Balık tutmak için sahile gelenler, denizde hareketsiz duran kişileri fark ederek polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler tarafından sudan çıkarılan kadın ve çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemelerde hayatını kaybedenlerin Fatma Nur Çelik ile kızı Hifa İkra Şengüler olduğu tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından anne ve kızın cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından cenazeler yakınlarına teslim edildi.

'ÇOK ŞAŞKINIM ÇOK ÜZGÜNÜM'

Fatma Nur Çelik’in avukatı Buse Naz Güneş, "Çok şaşkınım, çok üzgünüm. Sanıyorum 1 hafta önce kendisi çocuğunu bir özel hastaneye yatırmıştı bir süre tedavi alması için. Çocuk yaşadığı travmalardan kaynaklı olarak yemeden içmeden kesilmişti.Zar zor şırıngayla besleniyordu. Bu sebeple öncelikle acil bir şekilde bir özel hastaneye yatışı yapıldı. Burada kısa bir tedavi görüldü ilk müdahale olarak. Daha sonra bu çocuğun psikolojik açıdan destek alması gerektiği için tam teşekküllü bir hastaneye yatışının yapılması konusunda zaten biz haftalardır belki yetkililerle iletişim halindeyiz. Ben bunu şu an avukat olarak değil, 3 senedir tanıdığım bir dostum için konuşuyorum. O yüzden cümlelerim çok profesyonel gelmeyebilir ama 6-7 yaşında bir çocuk. Neşeyle bana sarılan, hayata çok bağlı olan, çok zeki, çok akıllı bir çocuktu kendisi" dedi.

ADALET NÖBETİNDEYDİ

Öte yandan, anne Fatma Nur Çelik, Kuran’a Hizmet Vakfı yöneticisinin üç yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla açılan davanın sürdüğü süreçte adalet nöbeti tutuyordu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: