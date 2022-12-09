Tarikat karanlığında yeni perde! Annenin ifadesi ortaya çıktı: Yaş farkını sorun etmedik, Kadir genç görünüyordu

09 Aralık 2022 Cuma, 23:40

BirGün gazetesinden Timur Soykan’ın ortaya çıkardığı olaya dair gazeteciler detayları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Son olarak Gazeteci Aytunç Erkin, 6 yaşından bu yana yıllarca istismar edilen H.G.K.'nin annesi Fatıma Gümüşel'in ifadesine ulaştı.

Gümüşel ifadesinde, kızı 16 yaşındayken Kadir İstekli ve annesinin kızını istemeye geldiğini söyledi. "Kadir İstekli benim eşimin talebelerindendir" diyen Gümüşel ifadesinde, "Hatırladığım kadarıyla Kadir İstekli’yle kızımın arasında 18-19 yıl yaş farkı vardı. Kızım bu yaş farkını hiç sorun etmedi. Ben ve eşim de bu yaş farkını sorun etmedik. Çünkü Kadir İstekli genç görünüyordu.” dedi.

"BU FOTOĞRAFTA 7-8 YAŞLARINDA"

"Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır” diyen anne Gümüşel, ifadesinde şunları söyledi:

"Bana göstermiş olduğunuz başında turkuaz örtü olan kızım H.K.’dir. Arkasındaki kişi ise Kadir İstekli’dir. Bu fotoğraf Sapanca’daki evde çekilmiştir. Kızım burada 7-8 yaşlarındadır. Yine beyaz gömlekli arkası dönük oturan kişi Kadir İstekli’dir. Yine başında örtü Kadir İstekli’nin sarılmış halinde bulunduğu kahverengi çekyat üzerinde oturan fotoğraftaki H.K.’dir.

Kızım H.K. ve diğer çocuklarımın hepsi Kadir İstekli’den Kuran dersleri alıyorlardı. H.K. 7-8 yaşlarından itibaren 10 yaşına kadar Kadir İstekli’den ders aldı. 10 yaşından sonra H.K.’yı Sakarya’nın Arifiye İlçesi’ndeki başka bir medreseye gönderdik. Yaklaşık 3 sene Arifiye’de kaldı. Kızım artık büyüdüğü için Kadir İstekli’den ders almasına müsaade etmedik. Kızımın anlattıklarının hepsi yalandır.”

NE OLMUŞTU?

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G., babasının kendisini 6 yaşında imam nikahıyla evlendirdiğini ve her gün cinsel istismara maruz kaldığı iddiasıyla şikayetçi oldu. 10 yıl önce üzeri örtülen istismar, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

Birgün yazarı Timur Soykan, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin maruz kaldığını iddia ettiği cinsel istismar skandalını köşesine taşıdı. H.K.G.’nin 6 yaşında evlendirildiği ve cinselliğin kendisine bir oyun gibi öğretildiğini aktaran Soykan, cinsel istimar mağduru kadının şikayetçi olduğunu belirtti.

10 YIL ÖNCE ÜZERİ ÖRTÜLDÜ

H.K.G., evlendirildiği dönemdeki fotoğrafları, kendisine cinsel istismar uygulayan kişinin ses kaydını ve kemik yaşının tespitinde yapılan sahteciliğin belgelerini savcılığa sundu. 10 yıl önce üzerine örtülen istismar olayı, H.K.G.’nin mücadelesi sonucunda yargıya taşındı.

27’ŞER YIL HAPİS İSTEMİ

30 Ekim 2022’de İstanbul Anadolu Başsavcılığı’nın iddianamesi tamamlandı. Savcı iddianamede H.K.G.’nin anne ve babasının tecavüze göz yumduğunu anlattı. İddianamede Kadir İstekli, tarikat lideri baba Yusuf Ziya Gümüşel ile anne Fatma Gümüşel’in zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı suçunu işlediklerini belirtildi. Üç sanığın en az 27’şer yıl hapisle cezalandırılmaları istendi.

Ayrıca savcı, Kadir İstekli için cinsel saldırı suçundan da ceza talep etti.

Haber Türkiye'nin gündemine oturdu ancak ilgili bakanlık ve yetkililer haberin ortaya çıkmasından günler sonra açıklamalarda bulundu.

MÜHÜRLENDİ

İBB İmar Müdürlüğü ekipleri, Hiranur Vakfı'na ait Sancaktepe'deki inşaatı kaçak olduğu gerekçesiyle mühürledi. İBB'den yapılan yazılı açıklamada, 5 Blok için ruhsat alan, yapı ruhsatında bloklar arasını bahçe olarak gösteren Hiranur Vakfı'nın, mevzuata aykırı bir şekilde kaçak külliye inşa ettiğinin tespit edildiği belirtildi.