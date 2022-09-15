ISUBÜ Rektörlüğüne atanan Yılmaz Çatal kimdir?

15 Eylül 2022 Perşembe, 18:13

1978 Antalya'da doğan Yılmaz Çatal, İlk, orta ve lise eğitimini Kumluca’da tamamladıktan sonra, 1999 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ), Orman Fakültesi, Orman Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Özel Orman Amenajman şirketinde çalıştıktan sonra, 2000 yılında SDÜ Orman Fakültesi, Orman Amenajmanı Anabilim Dalı’na Araştırma Görevlisi, 2010 yılında Yardımcı Doçent, 2012 yılında Doçent ve 2018 yılında Profesör oldu. Meslek Yüksek Okulu Müdürlüğü, Orman Mühendisleri Odası Batı Akdeniz Şubesi II. Başkanlığı, Genel Merkez Denetleme Kurulu üyeliği görevlerini yürüttü. Evli ve iki çocuk babasıdır.



ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ'NİN YENİ REKTÖRÜ

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 17 üniversiteye rektör atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu üniversitelerden biri de Kahramanmaraş Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi oldu.

Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Yılmaz Çatal atandı.