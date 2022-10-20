İsveç Başbakanı Kristersson duyurdu: En kısa zamanda Türkiye'ye geleceğim

20 Ekim 2022 Perşembe, 14:42

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile İsveç'in yeni Başbakanı Ulf Kristersson ortak basın toplantısı düzeledi.

Jens Stoltenberg, Finlandiya veya İsveç'e saldırılması durumunda NATO'nun müdahalede bulunacağını söyledi.

Stoltenberg, "İsveç veya Finlandiya'ya saldırılırsa, müttefikler yardıma gelecektir" ifadelerini kullandı.

Stoltenberg, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyeliğini onaylanması için Türkiye ve Macaristan ile yakın diyalog halinde olduğunu söyledi.

"TÜRKİYE'Yİ ZİYARET ETMEK İSTİYORUM"

Ulf Kristersson, "İsveç'in NATO üyeliği, dış ve savunma politikamızın merkezi bir parçası haline gelecek" dedi.

Kristersson, Türkiye ile görüşmelere değinerek, "En kısa sürede Ankara'yı ziyaret etmek istiyorum ve bu sinyali Türk dostlarımıza çoktan gönderdik. Şu anda ziyaret takvimini değerlendiriyoruz" diye konuştu.

"TÜRKİYE, TERÖRLE MÜCADELEDE ÖNEMLİ BİR KONUMDA"

Türkiye'nin güvenlik endişelerini anladığını dile getiren Kristersson, "Terör saldırılarına maruz kalan ülkeleri çok iyi anlıyorum. Yeni bir ülke ile askeri iş birliği yapacaksanız, bu konudaki hassasiyetlerinden yüzde yüz emin olmak istersiniz" dedi.

Türkiye'ye atıfta bulunan Kristersson, "O ülke (Türkiye) de terörle mücadelede çok güçlü bir konumda yer alıyor" ifadelerini kullandı.