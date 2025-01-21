İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard: YPG, PYD ve FETÖ'ye destek vermeyeceğiz

Yayınlanma: 21.01.2025 - 22:53

Güncelleme: 21.01.2025 - 22:53

Türkiye ve İsveç arasında NATO Vilnus Zirvesi sırasında yapılan ortak açıklamayla kurulan Güvenlik Mekanizması’nın ilk toplantısı Ankara’da gerçekleştirildi. Toplantının 18 Eylül 2024’te Ankara'da yapılması planlanmış, İsveç heyetinin uçağının arızalanması nedeniyle toplantı ertelenmişti. Toplantıya Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Stömmer katıldı. Bakan Fidan, İsveç'ten, terör örgütü PKK/PYD/YPG ve FETÖ'ye karşı atılmasını beklediği ilave adımları aktararak, bu örgütlerin finansman ve propaganda faaliyetlerinin sonlandırılmasının sağlanmasını istedi.

TERÖRLE MÜCADELE

Fidan; toplantının ardından İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard ve İsveç Adalet Bakanı Gunnar Strömmer ile ortak basın toplantısı düzenledi. Sözlerine Bolu'da yaşanan yangın faciasında yaşamını kaybeden yurttaşları anarak başlayan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın yaşanan facia sebebiyle toplantıya katılamadığını bildirdi. Ana gündemini terörle mücadelenin oluşturduğu toplantıya MİT, Jandarma Genel Müdürlüğü ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden de katılım sağlandığını aktaran Fidan, İsveç ile terörle mücadele kapsamında atılan adımları anımsattı. İki ülke arasındaki ticaret hacminin ise 5 milyar dolara yükselmesini hedeflediklerini belirtti. Fidan, İsveç'ten Ankara'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine olan süreçte destek beklediklerini söyledi.

GAZZE'NİN İMARI

Fidan, İsveç'in terörle mücadele çabalarını desteklemeye devam edeceklerini bildirerek, savunma sanayi alanındaki işbirliğinin de güçlenmesi gerektiğine işaret etti. Suriye'deki gelişmeler kapsamında terör örgütü PKK'nın bölgesel güvenliğe yönelik oluşturduğu tehditlerin İsveç tarafına iletildiğini paylaştı. Güvenlik Mekanizması'nın ikinci toplantısının İsveç'te yapılacağını duyuran Fidan, İsrail Hükümeti ve Hamas arasında varılan ateşe ilişkin de değerlendirmede bulunduZ Fidan, "İnşallah yeni bir çatışma çıkmaz" diyerek, kendilerinin bundan sonraki diplomatik enerjilerini hem insani yardımların hem yeniden inşa ve imar faaliyetlerinin koordinasyonuna yoğunlaştıracaklarını söyledi. Fidan, "Bundan sonra yeniden imar için uğraşmayı istiyoruz. Dolayısıyla ateşkesin devam etmesi önemli. Hem orada rehin alınmış 2 milyon Filistinlinin hayata tutunması için önemli hem de bölgesel istikrarın devamı için önemli" ifadelerini kullandı.

ORGANİZE SUÇLA MÜCADELE

İsveç Dışişleri Bakanı Stenergard ise "Türkiye'de YPG, PYD ve FETÖ olarak ifade edilen örgütlere hiçbir şekilde destek vermeyeceğimizi ifade ettik" açıklamasında bulundu. Organize suçla mücadelenin önemine de değinen İsveçli Bakanlar, Ankara ile söz konusu alanlarda işbirliğinin güçleneceği mesajını verdi.