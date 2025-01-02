Hakan Fidan'dan Suriye açıklaması: 'Terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz'
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "Suriye'de özellikle terör örgütü PKK, sadece Suriye'yi değil Türkiye ve bölge ülkeleri de tehdit ediyor. Terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Bernard Quintin ile Ankara’da bir araya geldi.
Bakan Fidan, Quintin ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Fidan, “Suriye'de özellikle terör örgütü PKK, sadece Suriye'yi değil Türkiye ve bölge ülkeleri de tehdit ediyor. Terör unsurlarının ülkeyi terk etmelerini istiyoruz. (Suriye’de) Yeni dönemde de kendini sıkıntıda hisseden herhangi bir çoğunluk ya da azınlık varsa, kim olursa olsun, Türkiye bunların da hamisidir" dedi.
Etiketler: #Hakan #Hakan Fidan #Dışişleri Bakanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Listeden kaldırdıkları ortaya çıktı!
- Bahçeli'yi üzecek karar
- İktidar ‘trollerinin’ ortaya attığı ifade kaygı yarattı
- Eski İstihbarat Daire müdürü gözaltına alındı!
- 10 kişiyi öldüren saldırganın kimliği açıklandı!
- İYİ Parti'de üst düzey isimden istifa kararı!
- ABD'de gece kulübüne silahlı saldırı
- Karadağ'da silahlı saldırı: Ölü sayısı yükseldi!
- ‘FETÖ mahkûmu’ çoban Uğur’u dinleyin
- Emekli maaşında kritik gün yarın!