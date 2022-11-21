İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.
Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.
Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.
Video Haberler
- Sivas'ta yaban hayvanları fotokapanlara yansıdı
- ''Duygulanmamak elde değil''
- Görenler şoke oldu
- Ayakkabı tamircisi dükkanını devredecek çırak arıyor
- Motosiklet tutkunu köpek yollarda
- 'Kendi Yolumda'yı Cumhuriyet TV'ye anlatan Athena Gökhan
- Cağ Kebabı ve İspir Fasulyesi Festivali
- Sular çekilince tarihi alan ortaya çıktı
- Son tarih 31 Aralık
- Malatya'da 4,5 metrelik Atatürk maskı yapılıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Arkadaşlarıyla gidip...
- 'One Love' kol bandına izin yok!
- Oyuncuları taşıyan minibüs kaza yaptı! Ölü ve yaralılar
- Dünyaca ünlü oyuncu yaşamını yitirdi
- Kaza geçiren oyuncuların son durumları belli oldu
- ‘Cumhurbaşkanı adayı’ açıklaması
- Karkamış'a roket saldırısı: Ölü ve yaralılar var!
- Matrah uyanıklığı
- Kılıçdaroğlu’nun su döktüğü mezar
- Protokolde yeni ayrıntılar ortaya çıktı