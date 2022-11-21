İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılaryasına terör örgütü propagandası ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içeren görüntüler yansıtılması nedeniyle İsveç'in Ankara Büyükelçisi Staffan Herrström Dışişleri Bakanlığına çağrılarak kınandı.

AA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 18:30
İsveç'in Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı
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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, PKK iltisaklı unsurlar tarafından bugün Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği kançılarya binasına terör örgütü propagandası ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaretamiz görüntüleri içeren ifadeler ve fotoğraflar yansıtıldı.

Olayın ardından Dışişleri Bakanlığına çağırılan Herrström'e Türkiye'nin eylemi kınadığı ve olayın soruşturulması talebi iletildi.

Herrström'e eylemin faillerinin tespit edilerek gerekli tedbirlerin alınması ve Türkiye-İsveç ve Finlandiya arasında yapılan Üçlü Muhtıra'da kayda geçirilen taahhütler ışığında somut adımların atılması yönündeki beklentiler aktarıldı.


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