Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'New York Times' tepkisi: 'Her yerden turist var...'

18 Kasım 2022 Cuma, 16:23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Caddesi’nde bombalı saldırının gerçekleştiği noktaya gitti. Çavuşoğlu, burada esnafı da ziyaret etti.

Patlamanın olduğu noktaya karanfil de bırakan Çavuşoğlu, "Bali’ye hareket ederken terör saldırısıyla ilgili bilgiyi hep beraber almıştık. Kısa süre içinde yetkililerimiz, güvenlik güçlerimiz, saldırıyı gerçekleştiren, bombayı koyan ve arkasında olan kişilerle ilgili gerekli çalışmayı hızlıca yaparak bu terör saldırısını gerçekleştiren kişi ve diğerlerini gözaltına aldılar. Yurt içi yurt dışı bağlantılarla ilgili çalışmalar da titizlikle yürütüyoruz. Türkiye 40 yıldır farklı terör örgütlerinden çok çekti ama güçlenerek yoluna devam etti" ifadelerini kullandı.

'HER YERDE TURİSTLER VAR'

Çavuşoğlu, "Halkımızın, özellikle Beyoğlu’ndaki esnafımızın dirayeti bizim en büyük gücümüzdür. Bugün buraya gelerek esnafımızla olan dayanışmamızı da özellikle göstermek istedik ama kısa süre içinde arkadaşlarımızın aldığı tedbirlerle, belediye başkanımızın aldığı tedbirlerle de hayat normale döndü. Esnafımız hemen ertesi gün işinin başına geldi. Bali’den takip ettik. Burayı bayraklarla donattılar. Bugün şu noktaya gelinceye kadar çok sayıda turist gördük. Uruguay’dan Malezya’ya kadar, Latin Amerika’dan Uzak Doğu Asya’ya kadar, Avrupa’nın farklı ülkelerinden körfez ülkelerine kadar, Filistin’den Lübnan’a kadar İran’a kadar, her yerde turistler var. Sonuçta bu terör saldırısının farklı sebepleri var, hedefleri var ama hiçbiri hedefe ulaşamayacaklarını gördüler" diye konuştu.

NEW YORK TIMES'A TEPKİ

New York Times'ın saldırıyla ilgili haberine ilişkin de konuşan Çavuşoğlu, “Özellikle Amerika’da bir gazetenin böyle bir manşet attığını gördük. Terörle mücadelede bunların iki yüzlülüğünü çifte standardını her vesileyle vurguluyoruz. Bu terör saldırısını kim gerçekleştirdi, gerçi içeride de var, PKK, YPG, PYD diyemeyenler bizde de var. Yurt dışında da maalesef bunları tekrar görüyoruz. Çifte standardın ve ikiyüzlülüğün örneklerini sergilemeye devam ediyorlar" dedi.

"ÖRNEKLER TURİSTLERİN KORKMADAN GELDİĞİNİ GÖSTERİYOR"

Çavuşoğlu, "Türkiye’nin turizmi etkilendi demek istiyorlar. Aslında bir taraftan da Türkiye’ye gitmeyin demek istiyorlar. Biraz önce verdiğim örnekler yurt dışından gelen turistlerin de özellikle buraya hiç korkmadan geldiğini gösteriyor. O anlamda da hedeflerine ulaşamamışlardır. Her zaman insan hakları böyle hak ve hukuktan bahseden basın yayın organlarının da bu saldırıyı sadece turizm açısından bakması da ibretliktir. Onlar ne derse desinler, onlar o terör örgütlerini desteklemeye devam etsinler, silah vermeye, eğitim vermeye devam etsinler" dedi.