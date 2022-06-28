İsveç'ten Türkiye açıklaması: Müzakerelerde ilerleme kaydedildi
İsveç, Türkiye ile gerçekleştirilen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini açıkladı.
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, ülkesinin NATO üyeliğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Ann Linde, Türkiye ile gerçekleştirilen müzakerelerde ilerleme kaydedildiğini dile getirdi.
Linde, "Türkiye ile müzakerelerde bir ilerleme elde etmenin koşulları var" dedi.
Linde ayrıca, Türkiye, Finlandiya ve İsveç'in Brüksel'de bir araya geleceğine işaret ederek, "Bugün olumlu bir şeyin olabileceğine, aynı zamanda üyelik sürecinin daha uzun sürebileceğine de hazırız" diye konuştu.
'TERÖRLE MÜCADELE VE SİLAH İHRACATI TARTIŞILIYOR'
Ann Linde, bu süreçte sabırlı olmaları gerektiğini ve NATO Liderler Zirvesi'nden sonra bile Türkiye ile müzakerelerin sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
Linde, tarafların şu anda müzakerelerde "terörle mücadele ve silah ihracatı" konularında tartıştığını bildirdi.
Linde ayrıca, İsveç'in silah ihracatı konusunda hala eski düzenlemelere sahip olduğunu, ancak gelecekte silah anlaşmalarını değerlendirirken NATO üyeliğinin devreye giren bir faktör olacağını söyledi.
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